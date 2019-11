Tarryn Alberts AF-1

Tarryn har boet i Eldorado Park, en townshipforstad til Johannesburg kendt som Eldos, næsten hele livet. "Jeg kan ikke bare sige, at det er et fattigt område, for der er flere niveauer af fattigdom. For eksempel har vi en masse små virksomheder, der er på vej frem – men 40% er arbejdsløse. Som i dag; det er en hverdag, man burde være på arbejde, men det er folk ikke. De er ude på gaderne, har travlt med at udføre småjobs og hustle. Prøver at få en indkomst, så deres familie kan få mad på bordet i aften".

Der er ikke meget plads at bo på i Eldos, og Tarryn understreger, hvor let det er at blive en del af statistikken. "Jeg kunne have været på gaderne og råbt op og solgt stoffer", siger hun. "Jeg kunne have fået barn, da jeg gik i gymnasiet". Tarryn føler sig heldig, fordi dansen tog hende i en anden retning. "Dans holder dig beskæftiget, det holder dig væk fra gaderne", siger hun. "Dans redder liv".

Men Tarryn ville ikke bare holde sin livline for sig selv – hun ville give den videre til lokalsamfundet. Så hun åbnede en danseskole: Et studio i hendes egen by. Det er gratis med adgang seks dage om ugen og tilbyder mentorordninger, og det er åbent for alle de lokale unge, hun kan få gennem døren.