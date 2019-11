En stor del af denne mission er en af Lauras til dato vigtigste projekter: A La Maniere De (ALMD), en dansebattle, som hun startede i 2018. Laura havde være med i så mange battles i sin karriere, og hun vidste bedre end nogen anden, hvor stærkt disse konkurrencer inspirerer dansere. De er et rum, hvor dansere kan mødes, ikke kun for at konkurrence, men for at mødes og samarbejde – og vigtigst af alt, at lære fra deres ligemænd.

Og med ALMD håber Laura at tage stemningen af at være et forenet, samarbejdende fællesskab endnu videre ved at gøre det åbent for alle. Ikke kun er det åbent for alle dansediscipliner (fra ballet til jazz og hiphop), men det er åbent for personer med alle socioøkonomiske baggrunde. "Jeg vil have det til at være frit for alle, så alle kan nyde øjeblikket sammen —uden at tænke, "jeg kan ikke være med, jeg har ikke råd," siger hun. "Jeg vil have det til at være så tilgængeligt som muligt, så vi alle sammen kan skabe sammen."

Laura siger, at hun startede ALMD, så andre kunne forbedre deres kapacitet "til at gå længere end, de kan." Og med Lauras stærke idealer for sine battles der ingen begrænsninger for, hvem der kan lære og forbedres; der er ikke sociale eller finansielle grænser for nogen — alle må være med. Selv dommerne, som bestemmer temaet for hver runde, kommer fra forskellige baggrunde og brancher.

For Laura skaber hun sin største kunst, når hun bringer forskellige slags personer sammen. "Det er en måde at skubbe dansere æøngere og blande forskellige fællesskaber på samme sted," forklarer Laura. "Hvis vi blander kulturer, stilarter og fællesskaber sammen, kan vi forenes. Hvis vi alle sammen er sammen – og holder sammen – vil vi være stærkere, og vi kan lave noget stærkere."

Midt i alle ideerne omkring hendes disciplin og drømme fastholder Laura altid jordforbindelsen. "Det er underholdning," griner hun. "Dans, eller at se på dans — det gør folk glade. Dans gør alt smukkere."