Ekin Bernay AF-1

Bare otte år senere begyndte Ekins barndomsdrøm at tage form. Hun vandt sammen med fire andre unge kvinder fra hele verden Nike-konkurrencen Dance to LA. "Det var magisk," fortæller Ekin. "Det viste mig, at jeg kan fortælle min historie på en global scene." Og det sluttede heller ikke der: konkurrencen var ikke bare en engangsforestilling, som hun kunne sætte på sit CV. Ekin blev signet som Nike Atlet, kun 18 år gammel.

Ekins styrke skinnede igennem under hendes forestillinger over hele verden. Men for hende var dansen altid mere end bare optræden. Det var et behov, og det handlede om selvopdagelse og heling, hvilket satte gang i hendes rejse mod en karriere inden for danseterapi. "Der var en periode, hvor jeg ikke dansede og ikke udtrykte mig på den måde. Jeg tror, at jeg var deprimeret på det tidspunkt," fortæller hun. "Jeg vidste, at jeg ville gøre noget, som hjalp både mig selv og andre mennesker. Det var ikke nok at være entertainer for mig."

Så Ekin skiftede gear. Hun er nu en fuldt kvalificeret danse- og bevægelsespsykoterapeut, og arbejder mellem Istanbul og London. Klinisk arbejder hun med voksnes mentale sundhed. Hun kører ugentlige gruppeterapisessioner i botilbud for voksne med alvorlige og varige psykiske behov. I sessionerne er der naturligvis masser af bevægelse — og næsten altid musik, men der deles og tales også en masse, folk kommer i kontakt med hinanden.