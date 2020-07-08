Vandmelon-smoothie til restitution

Vandmelon: den søde sommerfrugt med masser af skjulte fordele. Find ud af hvorfor, den er fantastisk til muskelrestitution og reduktion af inflammation, og se hvordan, du kan tilføje frugten til din restitution med denne lækre smoothie-opskrift.



Denne veganske drik indeholder næringsstoffer, der kan hjælpe med at reducere muskelømhed og genoprette elektrolyt-balancen efter en hård træning. Derudover er den nem at lave og perlende frisk. Find ud af hvorfor, og få den enkle opskrift nedenfor – sammen med et par nemme tips til tilberedning og variationsmuligheder.