Brug nuets kraft til at finde fokus igen.

Alle bliver nervøse før et stort øjeblik. Selv de professionelle. Det er normalt, det er naturligt og ... det kan kontrolleres. I denne artikel deler Ryan Flaherty, Nike Senior Director of Performance, sine tips om, hvordan man overvinder nerverne ved at bringe sig selv tilbage i nuet.



Du tror måske ikke, at eliteatleter bliver så nervøse før konkurrencer, at det kan påvirke deres ydeevne – men det er præcis, hvad der sker for mange af de professionelle, som jeg arbejder med. Ligesom du kan have det før et stort møde eller ved startlinjen til et 10-kilometers løb. Det er nemt at blive opslugt af at bekymre sig om, hvad resultatet vil blive. I stedet for at tænke for langt ud i fremtiden, hjælper jeg mine atleter med at forblive rolige ved at tjekke ind i det nuværende øjeblik med mantraet "vær til stede, hvor dine fødder er".