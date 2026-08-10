Tre måder til at føle sig mere til stede på

Lige for tiden kan det være svært at være opmærksom. Vi kæmper mod en konstant overflod af information: Lige fra vores nuværende verdenssituation, vores job, vores venner til vores skærme. Det kan føles overvældende og kan få os glemme at være tilstede i nuet.



Heldigvis kan et par simple mindfulness-teknikker hjælpe dig med at bevare kontrollen og øjeblikkeligt få dig til at føle dig mere rolig og bevidst. Næste gang du har brug for at komme i balance eller fokusere, kan du prøve en af disse teknikker: