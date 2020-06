Sådan bliver man mere taknemmelig

Det er naturligt for os at sammenligne sig selv med andre. Samfundet påvirker os til hele tiden at ville have mere. Disse tanker kan være giftige for taknemmelighed. De forhindrer os i at være taknemmelige for det, vi har, og hindrer os i at være tilstede i nuet.



I virkeligheden er de vigtigste ting i livet gratis. Hvis du somme tider føler dig ked af det, frustreret, vred – og ikke føler, at du har noget at være taknemmelig for – så tag en dyb indånding. En dyb, bevidst indånding. Det er det eneste, som er nødvendigt for, at du kan føle dig taknemmelig igen.



For at blive mere taknemmelighed skal du hver dag skrive tre ting ned, der får dig til at føle taknemmelighed. De behøver ikke at være revolutionerende! Måske er det træning, et lækkert måltid eller en hyggelig gåtur med din kæreste. At gøre dette dagligt kan have en utrolig stor betydning. Forskning har vist, at mennesker, der skriver tre ting ned om dagen, er mere taknemmelige og det kan virkelig forbedre deres velbefindende i det hele taget.



Hvis du tænker over det, giver denne forskning god mening. Det er svært at blive ked af det, hvis du føler dig taknemmelig. Prøv at føre en dagbog over taknemmelighed for at værdsætte det, du har, i stedet for at fokusere på det, du ikke har, og se, hvor hurtigt du finder nye ting at være taknemmelig for.