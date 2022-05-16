Tre lunges der giver stærkere ben

Stærke ben er kraften, der driver dig gennem alle typer af bevægelse og træninger. Vi guider dig gennem en serie på tre lunges fra Nike Master Trainer Kirsty Godso, der hjælper dig med at nå nye træningsmål.



Hvis du ønsker at få stærke ben, der kan styre dig stærkt gennem løb, løft og fritidssportsaktiviteter, så har vi løsningen til dig: Træn lunges. Den basale træning, hvor du bruger din kropsvægt, styrker din core, dine baldemuskler, lårmuskler, haser, lægge, og de små bitte muskler rundt om dine knæ og ankler, alt imens ubalancer korrigeres. Det betyder, at du med tiden ikke blot opgraderer din evne til at håndtere yderligere belastninger, du booster også din balance og stabilitet, hvilket er en fordel for alle typer af bevægelse.



Skift retning, fart eller eksplosivitet i den fremadrettede lunge for dermed at sætte gang i flere muskler, udnytte cardiotræningsfordele og give dine ben stærke kræfter, du kan overføre til enhver sport.



Er du ikke sikker på, hvordan du kan udvikle dig bedst muligt? Ikke noget problem. Disse variationer fra Master Trainer Kirsty Godso, der arbejder med stabilitet af underkroppen, træner også din krop på friske og nye måder.