Trained Podcast: Nedbrydning af præstationsbarrierer

Storhed er ikke medfødt, det er noget, man træner sig til. Nikes "Trained" podcast-serier udforsker med dette i tankerne det banebrydende ved holistisk fitness for at hjælpe dig med at blive en bedre træner og atlet. Lyt med for at opleve de nyeste innovationer, viden og trends fra brancheeksperter i træningsverdenen.



Deltag sammen med Ryan, når han sludrer med Brett Kirby, en forsker i menneskelig præstation hos Nike Sport Research Lab, og ledende psykolog på Breaking 2: Det første forsøg på at slå to-timers rekorden for en hel maraton. I denne episode diskuterer Brett og Ryan vilde målsætninger, og hvordan man forbliver motiveret, selv når man fejler. Og de taler om Nikes passion for at redefinere, hvad den menneskelige krop er i stand til, og betydningen af at have et åbent sind for at være i stand til at gøre det umulige.