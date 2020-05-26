Træning af børn derhjemme

Træning med børn derhjemme
Bevægelse
Sidst opdateret: 26. maj 2020
Af Nike Training
Hold børn aktive med seks gode råd.
I er efterhånden blevet hjemmetræningseksperter og for at hjælpe jer med at holde fast i det, er vi gået sammen med Made to Play om at give dig råd til, hvordan du kan hjælpe dine børn til et sundere og gladere liv, selvom I skal tilbringe mere tid indenfor. Læs vores 6 råd om, hvordan du kan holde dine børn aktive, og gør din familie en del af de 16 millioner børn rundt om i verden, som holder sig aktive med Made to Play.
- Start med selvtillid
Få dine børn til at have tillid til egne evner ved at skrive indsats og præstation ned efter træningen. Hvorfor ikke lave en oversigt på køleskabet med guldstjerner for en god indsats?
- Få dem til at deltage
Fordel roller og ansvar, så alle føler sig som en vigtig del. Bland lege og øvelser, så børnene bliver mere involverede og bruger mindre ventetid på bænken.
- Fejr!
Ros jeres indsats, beslutsomhed, samarbejde og holdånd. Vedholdenhed skal belønnes lige så meget som resultater. Støt dit hold med en highfive eller et klap på ryggen, også ved svipsere.
- Vælg dit eget eventyr
Stil spørgsmål, og lad børnene tage beslutninger, ja lad dem endda tage kommandoen over dagen. Få dem til at designe træningsøvelser, finde på en dans eller lave holdkonkurrencer.
- Vær klar og kortfattet
Hold sessionerne på 80/20. Brug 20% af dine sessioner på at forklare øvelsen og 80% på aktiviteten. Få børnene til at fortælle dig, hvordan de klarer sig på en skala fra 1-5, så du kan tilpasse træningen til dem.
- Bevar forbindelsen
Brug noget tid sammen efter træningen, og lad børnene styre samtalen. Ingen undervisning, bare tid til en snak.
Vores Made to Play-trænere kan hjælpe dig med at skrue op for dine evner og øvelser med tips, tricks og vejledning til hvert råd.
Vores Made to Play-trænere kan hjælpe dig med at skrue op for dine evner og øvelser med tips, tricks og vejledning til hvert råd.