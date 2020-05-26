Træning af børn derhjemme

I er efterhånden blevet hjemmetræningseksperter og for at hjælpe jer med at holde fast i det, er vi gået sammen med Made to Play om at give dig råd til, hvordan du kan hjælpe dine børn til et sundere og gladere liv, selvom I skal tilbringe mere tid indenfor. Læs vores 6 råd om, hvordan du kan holde dine børn aktive, og gør din familie en del af de 16 millioner børn rundt om i verden, som holder sig aktive med Made to Play.