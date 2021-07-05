Sports, piger og pubertet

Pubertet, menstruation og sport
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Pubertet og piger i sport
Pubertet, menstruation og sport
Lad os se det i øjnene: Puberteten er ret forvirrende. Det er en normal del af opvæksten, hvor man oplever følelsesmæssige og fysiske ændringer, der kan få mange til at føle sig sårbare og usikre. Ikke mindst unge piger. Vi har slået os sammen med Women in Sport – en britisk velgørenhedsorganisation dedikeret til at give alle kvinder og piger muligheden for at dyrke sport – som mener, at puberteten er en vigtig periode, der er med til at forme teenagepigers opfattelse af træning som noget sjovt, givende og sundt. Organisationen blev grundlagt i 1984, og med omfattende forskning på området har de bevist gang på gang, at "Piger går glip af de livslange fordele ved sport". Det er vores mission af ændre det sammen med dem.
Pubertet og menstruation bør ikke være årsagen til, at piger ikke har et aktivt liv, men med alt det, der sker – fra menstruation og udvikling af bryster til kropslugt og hårvækst – kan puberteten være en stor mundfuld at forholde sig til. Alt dette kan påvirke pigers selvværd, motivation og endda glæde ved sport.
Det er præcis, hvad forskning fra Women in Sport viser. Ud af de 2,1 millioner piger, der er mellem 11 og 16 år gamle i Storbritannien(1), går størstedelen glip af fordelene ved sport. 34% af piger siger, at de slet ikke deltager i idrætstimerne på grund af manglende selvtillid.(2) De gode nyheder: Der er forandring på vej. Læs videre for at lære om måder at hjælpe vores generation af unge piger på.
Nikes Made to Play opfordrer piger til at føre an i sport. De sportsbaserede programmer har fokus på at inspirere børn på alle niveauer og giver 17 millioner børn mulighed for at bevæge sig, så de kan være sundere, gladere og have flere succesoplevelser i livet.
I skolen kan sved, kropsbehåring og frygt for at bløde igennem såvel som oplevelsen af manglende evner føre til mobning fra andre elever. Og det er denne angst for kritik og konkurrence, der kan påvirke unge pigers selvværd dybt og påvirke deres evner til at være aktive negativt.
Women in Sport understreger, at der er meget mindre sandsynlighed for, at piger deltager i holdsport, hvor 48% af piger i alderen 13-16 dyrker holdsport mindst én gang om ungen, sammenlignet med 68% af drenge.(3) Faktisk stopper flere piger med at dyrke sport og træning i løbet af deres teenageår end på noget andet tidspunkt. Af pigerne på 12-14 år siger 42%, at de undgår træning, når de har menstruation.(4) Det er denne type adfærd, der skaber vaner, som er svære at ændre senere i livet.
Fordelene ved sport for unge piger
Der er ingen tvivl om, at sport giver piger styrke. Og dertil kan en tidlig aktiv livsstil være med til at påvirke, hvordan piger går ind i voksenlivet på en positiv og stærk måde. Forskning fra Women in Sport antyder, at hvis de begynder at træne tidligt, er der mindre sandsynlighed for, at de stopper senere i livet. Det er en af mange grunde til, at vi bør opmuntre unge piger til at forblive aktive, selv når de har menstruation.
"Motion er en virkelig god måde at reducere symptomer og få piger til at have det bedre på", siger sportsforskeren Georgie Bruinvels, ph.d. Det skyldes frigivelsen af endorfiner, som "kan booste humøret og hjælpe med at slappe af". At dyrke sport sammen er en supergod måde at hjælpe børn i gang i de tidlige år. For at få inspiration til, hvordan man kommer i gang, kan du tjekke Nike Run Club-appen for at vælge blandt guidede løb og træningstips, der passer til ethvert niveau. Hvorfor ikke gøre det til en familieaktivitet, som I laver sammen, når du har valgt din foretrukne træning?
Sport og bevægelse er også godt for sindet. Uanset alder eller interesser, så viser fysisk aktivitet teenagere, hvad deres sind er i stand til, og hvad deres kroppe kan gøre. Sport skaber venskaber og minder, som piger kan være stolte af. Det lærer dem, hvordan de holder hovedet koldt under pres, hvordan de håndterer stress, og hvordan de møder et nederlag med værdighed og en sejr med ydmyghed. Alt sammen værdifulde evner, der vil hjælpe dem i fremtiden.
Fra disciplin og fokus til evnen til at være en god holdspiller er det en sund tankegang, der gør overgangen fra skole til arbejde lettere. Træning er en gevinst for energiniveauerne og hjælper også med at rydde op i tankerne og forbedre søvn og humør. Women in Sport har vist, at 42% af kvinder, der arbejder, er enige i, at det hjælper dem med at holde hovedet koldt i løbet af stressende arbejdsperioder, hvis de holder sig aktive.(5)
Positive rollemodeller og trænere kan være med til at gøre spil og sport mere tilgængeligt og nemmere at gå til for piger. Hvis pigernes motiveres, styrkes og inspireres, kan det være med til at opbygge deres selvtillid – på og uden for banen – og booste deres chancer for at blive ved med at dyrke sport og opleve store fordele senere i livet.
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Hvad forældre kan gøre for at hjælpe
Forældre kan være med til at sikre, at deres døtre har muligheder for at opleve glæden ved sport og sportens uendelige fordele i løbet af puberteten og videre i deres voksenliv. Lad os se på nogle enkle trin, der kan forberede dem på spil og træning.
1. Tag samtalen tidligt
Du behøver ikke vente, til dit barn er kommet i puberteten med at tale om den. Forskeren Georgie Bruinvels, ph.d., som er ekspert i sport for kvinder, siger: "Vi er nødt til at gøre op med tabuet om menstruation og ændre piger og drenges indstilling til det". Jo mere man udforsker fakta om puberteten sammen – fra navngivning af kropsdele til fysiske forandringer som bumser og hår, desto mere almindelig vil menstruation og pubertet fremstå. Hvis du minder piger om, at de ikke er alene, og prøver at tale om din egen oplevelse med puberteten, kan det være med til at opbygge deres selvtillid og tillid til deres kroppe, mens de er ved at finde sig til rette i deres nye fremtoning.
2. Få sved på panden sammen
Data fra Women in Sport afslører, at en aktiv mor har større sandsynlighed for at opdrage en aktiv datter. Faktisk er der dobbelt så stor sandsynlighed for, at piger, hvis mødre er fysisk aktive, vil begynde at dyrke sport. Hos børn, hvor begge forældre dyrker motion, er sandsynligheden næsten seks gange større. Ved at begynde at bevæge sig tidligt og sammen med dig kan din datter se, at du selv udtrykker tillid til din krop gennem hele din menstruationscyklus. Dette vil ikke bare være med til at normalisere menstruationen, men vil også afhjælpe den angst, der hører med til pubertetens første år. Hvorfor ikke starte med at gå sammen om en sjov partnertræning i Nike Training Club-appen? Det er en måde at nå mål og skabe minder på, og den tid, I tilbringer sammen, kan også bruges til at sætte fokus på problemer, som din datter har. Hvorfor ikke prøve vores kollektion med familietræning? Den indeholder noget til alle – uanset din erfaring eller dit niveau.
3. Fjern konkurrenceelementet
I en tid, hvor teenagepiger mærker presset for at se ud på en bestemt måde og være så gode som muligt, kan friske og sjove muligheder gøre sport sjovt igen. Et nyt perspektiv på fysisk aktivitet, som klatring med venner eller en løbetur på stranden, kan minimere fornemmelsen af konkurrence, som unge piger oplever. At dyrke sport sammen er en supergod måde at hjælpe børn i gang i de tidlige år. For at få inspiration til, hvordan man starter, kan du tjekke Nike Run Club-appen for at vælge blandt guidede løb og træningstips, der passer til ethvert niveau. Hvorfor ikke gøre det til en familieaktivitet, som I udfører sammen, når du har valgt din foretrukne træning? Husk, at der ikke er én rigtig måde at være aktiv på. Hvis det får din puls i vejret, tæller det med.
4. Forstå, at det letter menstruationssymptomer at dyrke sport
Selvom menstruation og præmenstruelt syndrom (PMS) er almindelige årsager til, at piger ikke dyrker sport, så er sandheden faktisk, at fysisk aktivitet kan modvirke kramper. Det skyldes hormoner, der booster humøret, som kaldes endorfiner og er naturligt smertestillende.
"Der er ikke nogen grund til, at piger ikke bør træne, når de har menstruation. Faktisk kan det hjælpe dem med at få det meget bedre – de skal bare have den rette oplysning og opmuntring til at gøre det", tilføjer sportsforsker Georgie Bruinvels, ph.d.
5. Gør dem klar til idrætstimerne
At dyrke sport under menstruation gør mange piger nervøse. Women in Sport anbefaler at hjælpe piger med at planlægge på forhånd. Fastlagte strategier til, hvordan de håndterer at tage del i sport og motion, kan give piger større selvtillid og sandsynlighed for at deltage.
Women in Sport kom frem til, at 42% af piger i alderen 12-14 år siger, at de undgår træning, når de har menstruation(6), mens 36% i alderen 13-16 år ikke får deres anbefalede 60 minutters daglige aktivitet(7). Prøv at gøre det lettere for dem ved at pakke bind og toiletartikler i deres sportstasker, så de altid har, hvad de skal bruge, og diskutere vigtigheden af at skifte bind før og efter træning. Det kan gøre en verden til forskel for deres selvtillid. Andre essentielle ting omfatter deodoranter og den rette beklædning, herunder den rette sports-bh og ekstra bukser.
Selvom menstruation og pubertet kan være en svær tid for alle, så kan det være en stor fordel at få en forståelse for sin krop. For kvinder kan det ikke bare give en fornemmelse af kontrol at tracke deres menstruationscyklus, men også at de har styr på deres fysiske aktivitet. Hvis du foreslår piger at tracke deres hormonelle ændringer, kan det give dem et bedre forhold til deres kroppe og fysiske aktivitet, samtidig med at det forsikrer dem om, at alt, de oplever, er normalt.
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Denne artikel er skrevet i samarbejde med Women in Sport. Vil du gerne vide mere? De har masser af oplysninger ovre på deres hjemmeside.
(1) Women in Sport, udledt af Active Lives CYP-undersøgelse, Sport England-data, 2018-19
(2) Fælles – WiS & YST, 2017
(3) Undersøgelsen Active Lives CYP
(4) Vores fælles forskning – WiS & YST, 2017
(5) Primær WiS-forskning
(6) Youth Sport Trust and Women in Sport, Girls Active-undersøgelse, 2017
(7) Sport England Active Lives Children and Young people-undersøgelse, 2018