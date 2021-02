Sports, piger og pubertet

Fordelene ved sport for unge piger

Der er ingen tvivl om, at sport giver piger styrke. Og dertil kan en tidlig aktiv livsstil være med til at påvirke, hvordan piger går ind i voksenlivet på en positiv og stærk måde. Forskning fra Women in Sport antyder, at hvis de begynder at træne tidligt, er der mindre sandsynlighed for, at de stopper senere i livet. Det er en af mange grunde til, at vi bør opmuntre unge piger til at forblive aktive, selv når de har menstruation.



"Motion er en virkelig god måde at reducere symptomer og få piger til at have det bedre på", siger sportsforskeren Georgie Bruinvels, ph.d. Det skyldes frigivelsen af endorfiner, som "kan booste humøret og hjælpe med at slappe af". At dyrke sport sammen er en supergod måde at hjælpe børn i gang i de tidlige år. For at få inspiration til, hvordan man kommer i gang, kan du tjekke Nike Run Club-appen for at vælge blandt guidede løb og træningstips, der passer til ethvert niveau. Hvorfor ikke gøre det til en familieaktivitet, som I laver sammen, når du har valgt din foretrukne træning?



Sport og bevægelse er også godt for sindet. Uanset alder eller interesser, så viser fysisk aktivitet teenagere, hvad deres sind er i stand til, og hvad deres kroppe kan gøre. Sport skaber venskaber og minder, som piger kan være stolte af. Det lærer dem, hvordan de holder hovedet koldt under pres, hvordan de håndterer stress, og hvordan de møder et nederlag med værdighed og en sejr med ydmyghed. Alt sammen værdifulde evner, der vil hjælpe dem i fremtiden.



Fra disciplin og fokus til evnen til at være en god holdspiller er det en sund tankegang, der gør overgangen fra skole til arbejde lettere. Træning er en gevinst for energiniveauerne og hjælper også med at rydde op i tankerne og forbedre søvn og humør. Women in Sport har vist, at 42% af kvinder, der arbejder, er enige i, at det hjælper dem med at holde hovedet koldt i løbet af stressende arbejdsperioder, hvis de holder sig aktive.(5)



Positive rollemodeller og trænere kan være med til at gøre spil og sport mere tilgængeligt og nemmere at gå til for piger. Hvis pigernes motiveres, styrkes og inspireres, kan det være med til at opbygge deres selvtillid – på og uden for banen – og booste deres chancer for at blive ved med at dyrke sport og opleve store fordele senere i livet.



Gør sport sjovt for piger nu og i fremtiden ved at tjekke vores Made to Play-træningsguide til piger. Den er en del af Nikes Made to Play, der er dedikeret til få børn til at bevæge sig, så de kan være sundere, gladere og få flere succesoplevelser.