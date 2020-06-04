Skab et stærkere mindset
Coaching og ernæring
Af Megan Jones Bell
Et stærkt sind skaber en stærkere krop - sådan træner du begge.
Når du er fokuseret, rolig og til stede i nuet, er der større chance for, at du sætter en ny personlig rekord, scorer mål eller bliver hurtigere færdig. Dette stærke mindset lader dig finde dig tilrette i ethvert øjeblik og yde dit bedste – uanset om du træner, konkurrerer eller bare laver hverdagsting.
"Mens du mediterer, strømmer mere blod til den grå substans i din hjerne (det er den del af hjernen, der er involveret i muskelkontrol og sensorisk opfattelse), og den bliver tykkere og stærkere".
Andy Puddicombe, medstifter af Headspace
Meditation er en af de bedste måder at opnå det perspektiv, fortæller Andi Puddicombe, der er Nike Performance Council-medlem og medstifter af mindfulness-appen Headspace. Mens du mediterer, strømmer mere blod til den grå substans i din hjerne (det er den del af hjernen, der er involveret i muskelkontrol og sensorisk opfattelse), og den bliver tykkere og stærkere. Det kan hjælpe dig med at berolige dine nerver, din tvivl eller angst i stressede øjeblikke, så du kan handle med fokus, omtanke og et formål.
Du skal kun bruge nogle få øjeblikke for at få adgang til denne kraft. Prøv denne 20-sekunders meditation: Tag tre dybe åndedrag, træk vejret ind gennem næsen og ånd ud gennem din mund. Vær opmærksom på, hvordan din krop har det, og lad tanker komme og gå.
Foretag denne hurtige åndedrætsøvelse et par gange om dagen, og forøg langsomt antallet af åndedrag, du tager, mens du lader dine tanker passere. Efterhånden vil din hjerne kunne hjælpe din krop til et højere niveau.