Sid ikke så meget

Modvirk virkningen af at sidde ned i lang tid med disse enkle strækøvelser.

Næsten alle dem, som jeg arbejder med – lige fra hverdagsatleter til de professionelle – har problemer med deres balder og hofter, hvilket er resultatet af at sidde for meget ned. Tænk over, hvordan vores kroppe er skabt og i årtusinder er blevet brugt: at bevæge os hele dagen for at samle mad. Nu sidder vi endnu mere end nogensinde før. Naturligvis vil det medføre problemer for kroppen.



Det bedste, du kan gøre for at modvirke de problemer, er at øge din mobilitet for at vedligeholde din fleksibilitet. Hver aften kan du bruge 20 minutter på denne strækøvelse.