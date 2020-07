Seks workouts med træningsreb, der giver hurtigt resultat

Seks moves med træningsreb

Denne blanding vil få dig i bevægelse i flere planer, booste din stabilitet og styrke, og udfordre din koordination. Skab kraft fra din underkrop og aktivér din core for at få mest muligt ud af hvert rep. Hvis du vil have højere intensitet, så gå tættere på ankerpunktet: Jo længere rebet er, jo hårdere skal du arbejde for at få højde under bølger og slag.



Hvis træningsreb er nyt for dig, så prøv at udføre et af de her moves i 15 til 30 sekunder. Hvis du er erfaren, så sigt efter sæt på 30 sekunder til 1 minut. Alt efter din form, så tag 1 til 3 runder á 6 seks bevægelser for en hurtig kredsløbs- og styrketræning, eller du kan inkorporere dine favoritter i enhver træning. Jo mindre hvil du tager mellem sæt, jo mere metabolisk bliver din træning (det betyder, at du forbrænder mere fedt).



01. Alternating Waves

Aktiverede muskler: skuldre, lats, biceps, triceps, mave, baldemuskler



Stå med front mod ankerpunktet, hold rebene med håndfladerne vendt imod hinanden, som hvis du gav hånd til rebenderne. Træd tilbage til rebet er stramt. Med dine fødder lidt bredere end dine hofter, bøj benene i et kvart squat. Hold ryggen ret, brystet oppe, fødderne flade, og løft og sænk rebene hurtigt, skiftende mellem din venstre og højre arm. Prøv at sende små, hurtige bølger helt til ankerpunktet. Fortsæt med de skiftevise bevægelser, så hurtigt du kan.



02. Power Slam

Aktiverede muskler: skuldre, lats, bryst, biceps, triceps, mave, baldemuskler



Brug samme opsætning som alternating wave. Løft dig selv helt op på tæerne og løft armene så højt over hovedet, som du kan, kom så ned på hælene igen, mens du hamrer begge sider i gulvet så hårdt, som du kan. Fortsæt så hurtigt som muligt.



03. Rotational Slam

Aktiverede muskler: skuldre, lats, biceps, triceps, mave, baldemuskler



Hold begge rebender samlet med et underhåndsgreb. Træd tilbage til rebet er stramt. Med dine fødder lidt bredere end dine hofter, bøj benene i et kvart squat og før dine hænder til den ene side af kroppen. Kom op på tæerne og sving rebet op og over på den anden side (det skal gå i en stor bue), drej på dine fødder, så du vender i rebendernes retning. Skift igen omgående side og gentag. Fortsæt med at skifte side så hurtigt, du kan.