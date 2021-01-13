Power-pandekager med kokosprotein

Få energien skruet op i din morgenrutine med en stak muskelopbyggende pandekager, der er nemme at lave og holder dig opladet i timevis. Du kan customise dem med vores forslag nedenfor og nyde godt af vores tips til, hvordan du kan gøre det endnu lettere at forberede retten.



Leder du efter endnu en undskyldning for at spise pandekager? Med de rigtige ingredienser kan en lille stak gøre dig klar til en lang og svedig træning eller afhjælpe din sult efterfølgende. Denne opskrift giver dig den helt rette balance af protein og kulhydrater, så du kan træne længere uden at blive udmattet midt i træningen eller gå sukkerkold. Det bedste af det hele er, at opskriften er hurtig og nem (du kan seriøst have pandekagerne klar på 10 minutter), og du kan justere ingredienserne, så de passer til dine behov.