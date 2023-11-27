Hold dem rene og behold dem i længere tid.
Der er ingen, der kan lide, at sende deres yndlingspar på pension. Med en smule kærlighed kan dine sko få et længere liv, end du have regnet med. Jo flere kilometer, du kan give dine sko, jo bedre – for dig og for planeten.
Få dem ind i kampen igen
Du kan reducere spild på en noget så enkel måde som at passe godt på dine sneakers, så de holder længere. Gør dine sko til dine holdkammerater, og lad dem leve det liv, de er beregnet til. Dine daglige vaner tæller – tænk engang hvilken forskel, vi kan gøre, når vi alle arbejder sammen.
Vil du gerne vide mere om vores Move to Zero-initiativer? Klik nedenfor, og opdag mere om vores rejse mod en fremtid med nul CO2-udledning og nul spild.
De rette trin til opgaven
Uanset om du har trådt i en mudderpøl på din løbetur eller har trådt i en vandpyt ved et uheld, så holder dine sko til mange fremtidige udendørseventyr, hvis du fjerner snavs fra dem. Rengøring er ikke ens for alle sko. Hvis du har mudrede løbesko, er her en vejledning til, hvordan du rengør dem.
Fremstillet af genanvendte materialer
Som en del af Nikes Move to Zero-initiativ – vores rejse mod nul CO2-udledning og nul spild for at tage vare på sportens fremtid – kan du gå på opdagelse i løbeudstyr, der er lavet af genanvendt materiale.
Hold dem rene og behold dem i længere tid.
Der er ingen, der kan lide, at sende deres yndlingspar på pension. Med en smule kærlighed kan dine sko få et længere liv, end du have regnet med. Jo flere kilometer, du kan give dine sko, jo bedre – for dig og for planeten.
Få dem ind i kampen igen
Du kan reducere spild på en noget så enkel måde som at passe godt på dine sneakers, så de holder længere. Gør dine sko til dine holdkammerater, og lad dem leve det liv, de er beregnet til. Dine daglige vaner tæller – tænk engang hvilken forskel, vi kan gøre, når vi alle arbejder sammen.
Vil du gerne vide mere om vores Move to Zero-initiativer? Klik nedenfor, og opdag mere om vores rejse mod en fremtid med nul CO2-udledning og nul spild.
De rette trin til opgaven
Uanset om du har trådt i en mudderpøl på din løbetur eller har trådt i en vandpyt ved et uheld, så holder dine sko til mange fremtidige udendørseventyr, hvis du fjerner snavs fra dem. Rengøring er ikke ens for alle sko. Hvis du har mudrede løbesko, er her en vejledning til, hvordan du rengør dem.
Fremstillet af genanvendte materialer
Som en del af Nikes Move to Zero-initiativ – vores rejse mod nul CO2-udledning og nul spild for at tage vare på sportens fremtid – kan du gå på opdagelse i løbeudstyr, der er lavet af genanvendt materiale.