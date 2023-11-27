Uanset om du har trådt i en mudderpøl på din løbetur eller har trådt i en vandpyt ved et uheld, så holder dine sko til mange fremtidige udendørseventyr, hvis du fjerner snavs fra dem. Rengøring er ikke ens for alle sko. Hvis du har mudrede løbesko, er her en vejledning til, hvordan du rengør dem.