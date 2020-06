Opnå dine mål

Få adgang til den viden, der kan hjælpe dig til at nå dine velværemål.

Du har sat dig dine mål, nu skal du få de sunde vaner til at sidde fast med disse simple tips fra Nike Senior Director of Performance, Ryan Flaherty.



Du har de bedste intentioner om at træne regelmæssigt, spise sundere og sove mere. Gør ambitionerne til handlinger ved at gøre dine mål til vaner: Gør dem til en del af din daglige rutine, fortæller Ryan Flaherty, Nike Senior Director of Performance. Det betyder at sætte tid af til vanen (som kan være at dyrke yoga eller forberede mad) i kalenderen på samme måde som en lægetid eller et arbejdsrelateret møde.



Jo flere detaljer du tilføjer, jo større chance er der for, at du overholder dem. Skriv alt det ned, som du vil opnå, og opret ugentlige events – planlæg f.eks. et fem kilometers udendørsløb hver mandag ved frokosttid eller en tur ud for at købe friske grønsager hver søndag morgen.