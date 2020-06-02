Opnå dine mål

Sådan når du dine mål
Mindset
Af Nike Training
Få adgang til den viden, der kan hjælpe dig til at nå dine velværemål.
Du har sat dig dine mål, nu skal du få de sunde vaner til at sidde fast med disse simple tips fra Nike Senior Director of Performance, Ryan Flaherty.
Du har de bedste intentioner om at træne regelmæssigt, spise sundere og sove mere. Gør ambitionerne til handlinger ved at gøre dine mål til vaner: Gør dem til en del af din daglige rutine, fortæller Ryan Flaherty, Nike Senior Director of Performance. Det betyder at sætte tid af til vanen (som kan være at dyrke yoga eller forberede mad) i kalenderen på samme måde som en lægetid eller et arbejdsrelateret møde.
Jo flere detaljer du tilføjer, jo større chance er der for, at du overholder dem. Skriv alt det ned, som du vil opnå, og opret ugentlige events – planlæg f.eks. et fem kilometers udendørsløb hver mandag ved frokosttid eller en tur ud for at købe friske grønsager hver søndag morgen.
"Gør ambitionerne til handlinger ved at gøre dine mål til vaner: Gør dem til en del af din daglige rutine"
Ryan Flaherty, Nike Senior Director of Performance
Ja, det lyder måske simpelt, men det kan have en stor effekt. Ved at skabe denne slags forudsigelighed i hvad du ønsker at opnå, tager du ejerskab over din tid og kommer ind i rytmen med at skabe en ny vane, som holder dig på sporet til at nå ethvert mål.
Læg ny vaner oven på dem, du allerede har
Forestil dig alle de vaner, du har hver eneste dag: Børster dine tænder, optager noget på tv til om aftenen osv. Forestil dig nu, at du, hver gang du udfører en af disse automatiske handlinger, tilføjer en positiv handling, som du har i sinde at gøre til en vane.
Vil du styrketræne regelmæssigt? Hver gang du børster tænder, kan du lave air squats. Vil du forbedre din mobilitet? Så brug en foamroller, mens du ser TV. At tilføje en ny adfærd til en eksisterende bliver til en automatisk og regelmæssig påmindelse, og det optimerer sandsynligheden for, at du arbejder videre mod dine mål på lang sigt.