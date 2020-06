Søvn er et af mine yndlingsemner, fordi det er så vigtigt, og alligevel er det et problem for rigtig mange mennesker. En af hovedårsagerne til, at mennesker ikke kan falde i søvn, er, at deres tanker farer afsted, når de er gået i seng. Måske tænker du på noget bestemt, der skete i løbet af dagen, eller måske tænker du på alle de ting, du skal huske at gøre i morgen.



Det er en god idé at have en notesblok ved natbordet, så når du går i seng, kan du lige bruge et par minutter på at skrive alle de ting ned, som du tænker på. Skriv ned, at du skal huske at ringe til dyrlægen eller e-maile nogen ang. arbejde. Skriv det hele ned, så du kan lægge dig til at sove, uden at alle de tanker forstyrrer dig.



Hvordan fungerer det? At få det ned på papiret og ud af dit hoved giver dig mulighed for at finde ro. Formålet er at gå fra det sympatiske nervesystem til det parasympatiske nervesystem, som vi bruger i vores hviletilstand – og det er ret svært, medmindre man får hjernen at stoppe med at arbejde på så højt et niveau, når man skal til at sove.



Så i aften kan du lægge din telefon fra dig og i stedet skrive alt det ned, som du ligger og tænker på. Du kommer til at falde hurtigere i søvn, og når du vågner op, ved du nøjagtigt, hvad du skal lave.