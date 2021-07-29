My Backyard: Finder mening på havet

"Alle har en rolle", siger han. "Nogle gange afhænger alt af, at man er i rytme med sin besætning og har tiltro til dem". Der kan hurtigt opstå problemer med sejlene, men en veltrænet besætning som denne kan holde sammen på det hele. De har ligesom Chris trænet i mange år. "Hvis man vil være professionel sportssejler, skal man kende sin båd, have selvdisciplin og studere vandet", siger han. Selvom han har været i gang i mange år, kan Chris stadig mærke adrenalinen pumpe inden et stævne. "Når jeg er på vandet, er det det hele værd, når vinden blæser liv i båden", siger han. De lokale kapsejladser hjælper ham til at blive klar til de større regattaer, som traditionelt bliver afholdt i Grenada. Han er kommet på sejrsskamlen før, men kun på en andenplads. Den konkurrencemindede sejler håber at komme øverst på skamlen en dag.

Denne vedholdenhed har været afgørende for hans karriere som sejler, siger Chris. For det har ikke altid været nemt. Han taler åbent om de problemer, hans familie har med omkostningerne ved, at han sejler, om at det fortrinsvis er en hvid sport på øen, og om den racisme, han har oplevet.

"Da jeg startede, var der kun omkring tre børn, der [havde] min hudfarve. Alle andre var hvide", siger Chris. "[Man] føler, at alle kigger på en. Det gjorde mig lidt modløs. Men når alt kom til alt, lærte jeg noget nyt".