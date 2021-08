My Backyard: Finder mening på havet

Når dagens konkurrencer er slut, får Chris og besætningen noget at spise og tager så tilbage til stranden for at slappe af. Hvis de er i humør til det, tager de ud og fisker med spyd eller snorkler. Eller de tager forbi Pantime Steel Pan Yard, noget Chris har gjort, siden han var lille. "Jeg lyttede til olietønderne hver dag, indtil jeg var gammel nok til at komme med i en gruppe. Og siden er jeg ikke stoppet", erindrer han. Ligesom med at sejle, forklarer han, "så handler det om rytme, om at holde en flydende bevægelse og om at være i harmoni med elementerne omkring sig". Den følelse vil han aldrig stoppe med at jage.



En god nats søvn er altafgørende for Chris' evne til at præstere, og da han står op klokken 6, går han tidligt i seng. Det er denne selvdisciplin, siger han, der har gjort, han er kommet så langt inden for sejlads – sammen med hans kærlighed til naturen. "Følelsen af vinden, der presser ind mod sejlene, og den bevægelse, det skaber hen over vandet... Båden føres frem naturkræfterne, og de tager en med på en helt særlig rejse. Det er derfor, jeg sejler".