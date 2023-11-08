Fit-checks med Fleur

Jeg har skrevet nogle tips og tricks, så du kan lære rutinerne. Gør dig klar til at give den gas, uanset om du har tænkt dig at danse på en scene, i en dance-battle eller på dit værelse.



👟 Bliv ved med at øve dig. Gode ting tager tid, men det betaler sig – det lover jeg!



🗯️ Bed dine venner eller familie om at give dig feedback.



❤️‍🔥 Brug outfits, som får dig til at føle dig selvsikker.



🌸 Bevar positiviteten! Dans handler om at nyde processen.



Hvis du vil vise verden dine dansemoves til Footwork, skal du huske at tagge mig! Jeg hedder @fleurforreal på Instagram og TikTok.



Og husk nu at have det sjovt med det.



Fleur x



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