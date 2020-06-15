Klar og enkel coaching af børn

Sådan træner du børn med klarhed
Coaching
Af Nike Training
Hold dine instruktioner klare og præcise, så børnene får mere tid til at lege.
Lær, hvordan du holder børn engagerede i deres aktiviteter med korte, relevante instruktioner. Dette gør, at det er sjovt for dem og mindre kompliceret for dig. Win-win.
Når børn bruger meget tid hjemme, kan de godt blive temmelig rastløse – hvilket betyder, at de virkelig har brug for at brænde noget energi af. For at hjælpe med det har vi delt de 6 C'er på engelsk inden for coaching for at få aktiveret dine børn.
Denne uge fortæller Elaisa Bonorden, coach for Nikes Girl Night Sessions på Skatehalle in Berlin, om at være klar og præcis (Clear og Concise).
Viden er vigtigst
I årevis har Elaisa lært børn, hvordan man skater i Skatehalle. hendes fremgangsmåde? "Prøv det selv, så kan du se, hvor hårdt det er. Dette giver dig en bedre forståelse for, hvad børnene vil have behov for at lære i løbet af sessionen, og hvad de måske kæmper med."
"Jo mere du ved om deres sport, jo bedre og mere præcise instruktioner kan du give dem," siger Elaisa. "Så undersøg, hvad du gerne vil gennemgå, før du begynder træningssessionen."
Kort er bedre
“Børn har rigtig høje energiniveauer,” siger Elaisa – hvilket betyder, at du ikke vil have dem til at stå stille alt for længe. Sigt mod, at din instruktionstid optager mindre end 20 procent af hele sessionen, så dine børn har masser af tid til at være aktive. Bare sørg for at give dig selv tid nok til at kommunikere klart.
Når du tjekker ind, kan du spørge børnene, hvordan de har det på en skala fra 1 til 5, så du kan justere træningen på farten. Elaisa melder også, at børn responderer godt på at "fejre hver en lille succes”.
Og det var det! Hvis du syntes, at disse seks coaching-tips var nyttige, har vi flere råd til dig om, hvordan du og din familie kan holde jer på toppen.