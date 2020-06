Klar og enkel coaching af børn

Hold dine instruktioner klare og præcise, så børnene får mere tid til at lege.

Lær, hvordan du holder børn engagerede i deres aktiviteter med korte, relevante instruktioner. Dette gør, at det er sjovt for dem og mindre kompliceret for dig. Win-win.



Når børn bruger meget tid hjemme, kan de godt blive temmelig rastløse – hvilket betyder, at de virkelig har brug for at brænde noget energi af. For at hjælpe med det har vi delt de 6 C'er på engelsk inden for coaching for at få aktiveret dine børn.



Denne uge fortæller Elaisa Bonorden, coach for Nikes Girl Night Sessions på Skatehalle in Berlin, om at være klar og præcis (Clear og Concise).