Klar og enkel coaching af børn

“Børn har rigtig høje energiniveauer,” siger Elaisa – hvilket betyder, at du ikke vil have dem til at stå stille alt for længe. Sigt mod, at din instruktionstid optager mindre end 20 procent af hele sessionen, så dine børn har masser af tid til at være aktive. Bare sørg for at give dig selv tid nok til at kommunikere klart.



Når du tjekker ind, kan du spørge børnene, hvordan de har det på en skala fra 1 til 5, så du kan justere træningen på farten. Elaisa melder også, at børn responderer godt på at "fejre hver en lille succes”.



Og det var det! Hvis du syntes, at disse seks coaching-tips var nyttige, har vi flere råd til dig om, hvordan du og din familie kan holde jer på toppen.