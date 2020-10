Det gør en forskel, hvornår du spiser

Du springer måske en rigtig frokost over og bliver ved med at småspise i løbet af dagen. Eller glemmer at spise, når du har travlt og derefter stress-spiser alt inden for rækkevidde. Måske spiser du sundt hele ugen, og om lørdagen er der frit valg på alle hylder! Eller du er oppe til klokken to om natten og ser Netflix non-stop, mens du samtidig spiser non-stop.

At springe måltider over, at spise for meget og at spise på uregelmæssige tidspunkter har stor indvirkning på vores kroppe. Ifølge to undersøgelser, der er offentliggjort i tidsskriftet Proceedings of the Nutrition Society, har mennesker, der spiser på uregelmæssige tidspunkter højere BMI og blodtryk end folk, der spiser på regelmæssige tidspunkter. Ukontrolleret spisning forstyrrer ghrelinhormonet, der regulerer sult. I stedet for at sende signal om, at det er tid til at spise, når vores kroppe har brug for brændstof, forsøger ghrelin at regulere resultatet af at spise for meget – eller for lidt. Resultatet: Vi ved ikke længere, om vi er sultne eller ej, hvilket fører til, at vi springer endnu flere måltider over eller spiser for meget.

St. Pierre siger, at han har set, hvad der sker, når klienter kommer til at springe deres sædvanlige morgenmad og frokost over. "Når det sker, kan sulten ikke kontrolleres – man spiser alt inden for rækkevidde. Fordi man har ventet så længe, bliver man ved med at spise og spise for endelig at blive mæt". (Det er værd at bemærke, at det ikke er det samme som målrettet og tidsbegrænset spisning, hvor du forkorter det tidsrum, du spiser i. Mens førstnævnte er farligt, og faktisk sulter kroppen, er sidstnævnte bevidst og planlagt).

Ifølge britiske forskeres nyeste studier kan Ghrelin-op-og-nedture have andre negative følgevirkninger. Hvis ghrelinen kommer ud af takt påvirkes hele din døgnrytme – den naturlige cyklus, der styrer din fordøjelse og din krops evne til at bearbejde mad og regulere sukker og kolesterol.