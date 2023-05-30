Air Jordan 17
Oprindelig lancering
(2002)
Designer
(WILSON SMITH III)
Artefakt skaffet fra
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve
(WHITE/VARSITY RED – CHARCOAL)
Oprindelig pris
(200 $)
Modelkode
(302720-161)
Air Jordan 17
Oprindelig lancering (2002)
Designer (WILSON SMITH III)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (WHITE/VARSITY RED – CHARCOAL)
Oprindelig pris (200 $)
Modelkode (302720-161)
Tryllekunstneren genopstår
I NBA-sæsonen i 2001-2002 vendte MJ tilbage til spillet efter sit karrierestop for anden gang – denne gang som en del af Washington Wizards. Nike fik i anledning af hans tilbagevenden designeren Wilson Smith III til at skabe en Air Jordan, som kunne indfange dette øjeblik. Inspirationen til designet på AJ 17 kom fra jazzmusikkens improviserende natur, og det var en måde at fremvise MJ's svævende tryllerier og evne til at improvisere midt i luften. På samme tid som AJ 17 blev designet, underskrev Jordan Brand sin første kontrakt med en musiker og tilføjede jazzmusikeren Mike Phillips til sin stald.
From the Vault
Skabt til smidig performance
Som et af AJ17's grundlæggende elementer, lagde Smith vægt på flydende linjer, der var inspireret af jazzmusikkens improviserede overgange og tilføjede musiknoter på snørebåndscoveret. Skoen havde en Zoom Air-enhed i hælen, en gelenk i fuld længde og en TPU-stabilisator i hælen, så der er ikke blevet gået på kompromis med hverken performance eller stil. På det tidspunkt var AJ 17 den dyreste AJ nogensinde med en detailpris på 200 $. Det innovative pakkesystem var med til at afspejle inspirationen bag skoen og præsenterede AJ17 i en metaltaske, der var skabt til en omrejsende jazzmusiker, og en digital guide til skoens design.