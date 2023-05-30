Som et af AJ17's grundlæggende elementer, lagde Smith vægt på flydende linjer, der var inspireret af jazzmusikkens improviserede overgange og tilføjede musiknoter på snørebåndscoveret. Skoen havde en Zoom Air-enhed i hælen, en gelenk i fuld længde og en TPU-stabilisator i hælen, så der er ikke blevet gået på kompromis med hverken performance eller stil. På det tidspunkt var AJ 17 den dyreste AJ nogensinde med en detailpris på 200 $. Det innovative pakkesystem var med til at afspejle inspirationen bag skoen og præsenterede AJ17 i en metaltaske, der var skabt til en omrejsende jazzmusiker, og en digital guide til skoens design.