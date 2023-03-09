Air Jordan-kollektionen
Air Jordan 14
Oprindelig lancering (1991)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (SORT/INFRARED)
Oprindelig pris (125 $)
Modelkode (4391)
Air Jordan 14
Oprindelig lancering (1998)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (HVID/SORT – VARSITY RED)
Oprindelig pris (150 $)
Modelkode (136011-102)
En uventet legende
Air Jordan 14 havde sin debut, da Michael Jordan bar dem under sin sidste finaleoptræden i 1998, hvor han førte sit hold til endnu et mesterskab med sit udødelige "Last Shot". Tinker Hatfield havde givet MJ en tidlig prototype af skoen og bedt ham om ikke at bære den endnu. Men His Airness kunne lide skoene så meget, at han havde dem på under sit sjette og sidste mesterskab, hvilket cementerede deres status som en hjørnesten i basketballhistorien.
From the Vault
Et uforglemmeligt sidste skud
AJ 14 blev kendt som en af