AJ 14 blev kendt som en af de mest komfortable AJ'er nogensinde med revolutionerende teknologi, der adskiller den fra tidligere udgivelser. Den var lavt skåret, designet til både hastighed og kontrol med to Zoom-enheder og havde åndbare ventilationsåbninger i mesh på ydersålen. AJ 14 blev lanceret i 1998, hvor den blev nyfortolket som en bil – eller en bil som en sko – og den indeholdt det elegante Jumpman-emblem for at forstærke fusionen af luksus og hastighed. Efter at have været med til at sikre en sjette finaletitel til Chicago Bulls trak MJ sig tilbage i triumf og forlod Air Jordan-skoserien for at fortsætte med at ændre spillet.