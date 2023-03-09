AJ 12, som blev lanceret i 1996 og var designet af Tinker Hatfield, debuterede i en sort og hvid colorway med inspiration fra det japanske flag. Designet byggede på den store succes, som nyere Air Jordan-lanceringer havde haft, og den tog plads blandt samleres favoritter. I 1997 blev AJ 12 lanceret i en rød colorway og senere også som retro-sko i andre farver i 2003, 2009 og 2016.