Air Jordan-kollektionen
Air Jordan 12
Oprindelig lancering (1996)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (HVID / SORT – TAXI)
Oprindelig pris ($135)
Modelkode (130690-101)
Air Jordan 12
Oprindelig lancering (1996)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (HVID / SORT – TAXI)
Oprindelig pris ($135)
Modelkode (130690-101)
Jordan fyrer op
Michael Jordan fyrede for alvor op under sæsonen 1996-1997 og satte scenen for en af basketballhistoriens mest omdefinerende øjeblikke. I femte kamp i finalerunden – Jordans berømte "influenzakamp" – scorede han 38 point, lavede syv rebounds og fem assists mod Utah Jazz, alt sammen i 40 graders varme. Hans evige drive hjalp hans hold med at hente endnu en titel hjem, hvilket gav inspiration til teknologien bag og konstruktionen af AJ 12.
From the Vault
Designet til at stråle
AJ 12, som blev lanceret i 1996 og var designet af Tinker Hatfield, debuterede i en sort og hvid colorway med inspiration fra det japanske flag. Designet byggede på den store succes, som nyere Air Jordan-lanceringer havde haft, og den tog plads blandt samleres favoritter. I 1997 blev AJ 12 lanceret i en rød colorway og senere også som retro-sko i andre farver i 2003, 2009 og 2016.