Air Jordan 1
Oprindelig lancering (1985)
Designer (PETER MOORE)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (SORT/RØD)
Oprindelig pris ($65)
Modelkode (4281)
Air Jordan 1
Oprindelig lancering (1985)
Designer (PETER MOORE)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (SORT/RØD)
Oprindelig pris ($65)
Modelkode (4281)
Den, der startede det hele
Et ikon, der ændrede spillet fra det første skridt. Air Jordan-skoen blev lanceret i 1985 og tog hurtigt verden med storm med den samme frække karisma som Michael Jordan selv.
From the Vault
Udfordrende dominans fra dag 1
Den sorte og røde OG-sko var den første i NBA, som havde flere colorways, og den blev oprindeligt erklæret forbudt for at være i strid med ligaens spillerdragtvedtægter med trusler om bøder på 5000 dollars for hver kamp, den blev båret. OG'ens arv lever videre i Air Jordan 1 Retro i en hyldest til en legende, der udvidede spillets kreative potentiale og omdefinerede basketballs forhold til stil og kultur.