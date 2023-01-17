Shop alle nye lanceringer

Shop

Sidst opdateret: 17. januar 2023
2 minutters læsetid

Air Jordan 1

Oprindelig lancering (1985)
Designer (PETER MOORE)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (SORT/RØD)
Oprindelig pris ($65)
Modelkode (4281)

Air Jordan 1

Oprindelig lancering (1985)
Designer (PETER MOORE)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (SORT/RØD)
Oprindelig pris ($65)
Modelkode (4281)

Historien om Air Jordan 1, Få SNKRS-appen

Få SNKRS-appen

Eksklusiv adgang til alle drops og insiderviden fra fællesskabet, som definerer kulturen.

Download appen
Historien om Air Jordan 1, Få SNKRS-appen

Få SNKRS-appen

Eksklusiv adgang til alle drops og insiderviden fra fællesskabet, som definerer kulturen.

Download appen

Den, der startede det hele

Et ikon, der ændrede spillet fra det første skridt. Air Jordan-skoen blev lanceret i 1985 og tog hurtigt verden med storm med den samme frække karisma som Michael Jordan selv.

From the Vault

Udfordrende dominans fra dag 1

Den sorte og røde OG-sko var den første i NBA, som havde flere colorways, og den blev oprindeligt erklæret forbudt for at være i strid med ligaens spillerdragtvedtægter med trusler om bøder på 5000 dollars for hver kamp, den blev båret. OG'ens arv lever videre i Air Jordan 1 Retro i en hyldest til en legende, der udvidede spillets kreative potentiale og omdefinerede basketballs forhold til stil og kultur.

Colorways

Oprindeligt udgivet: [dato]