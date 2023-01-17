Den sorte og røde OG-sko var den første i NBA, som havde flere colorways, og den blev oprindeligt erklæret forbudt for at være i strid med ligaens spillerdragtvedtægter med trusler om bøder på 5000 dollars for hver kamp, den blev båret. OG'ens arv lever videre i Air Jordan 1 Retro i en hyldest til en legende, der udvidede spillets kreative potentiale og omdefinerede basketballs forhold til stil og kultur.