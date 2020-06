Hemmeligheden bag uendelig motivation

Sådan udvikler du endeløs passion og udholdenhed ved at spørge dig selv, "hvorfor" du træner.

Hvad er den rigtige årsag bag dine sundheds- og velværemål? I denne artikel lærer du at spore dig ind på dit "hvorfor", og hvordan du kan bruge det til at holde dig motiveret.



Keder du dig og føler dig uinspireret, når du træner? Det er på tide at se på din motivation: Hvorfor træner du? Dvs. den egentlige grund (eller grunde) til, at du træner. Ved at tænke på, "hvorfor" du træner, når du føler dig udslidt og har lyst til at opgive det hele, kan du blive inspireret til at komme i gang igen, siger Nike Master Trainer Branden Collinsworth.



Så, hvorfor træner du? Det er ikke nok at sige: "Jeg vil gerne se godt ud nøgen", eller "Jeg ønsker at føle mig mindre stresset." Det kan være dine første, umiddelbare svar, men det er overfladiske svar. Uden at finde frem til, hvad der ligger bag, virker det ikke ret længe – og så falder din lyst til at træne også.