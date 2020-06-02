Hemmeligheden bag uendelig motivation
Mindset
Af Nike Training
Sådan udvikler du endeløs passion og udholdenhed ved at spørge dig selv, "hvorfor" du træner.
Hvad er den rigtige årsag bag dine sundheds- og velværemål? I denne artikel lærer du at spore dig ind på dit "hvorfor", og hvordan du kan bruge det til at holde dig motiveret.
Keder du dig og føler dig uinspireret, når du træner? Det er på tide at se på din motivation: Hvorfor træner du? Dvs. den egentlige grund (eller grunde) til, at du træner. Ved at tænke på, "hvorfor" du træner, når du føler dig udslidt og har lyst til at opgive det hele, kan du blive inspireret til at komme i gang igen, siger Nike Master Trainer Branden Collinsworth.
Så, hvorfor træner du? Det er ikke nok at sige: "Jeg vil gerne se godt ud nøgen", eller "Jeg ønsker at føle mig mindre stresset." Det kan være dine første, umiddelbare svar, men det er overfladiske svar. Uden at finde frem til, hvad der ligger bag, virker det ikke ret længe – og så falder din lyst til at træne også.
"Ved at tænke på "hvorfor", når du føler dig udslidt eller har lyst til at opgive det hele, kan du blive inspireret til at komme i gang igen"
Nike Master Trainer Branden Collinsworth
For at du kan blive motiveret af dit "hvorfor", skal det være dybt personligt og have en ægte, følelsesmæssig betydning for dig, siger Collinsworth. Du finder det ved blot at bruge fem minutter til at gennemgå disse nemme trin:
- Find et roligt, stille sted, hvor du kan tænke.
Du behøver ikke at bruge timer eller et særligt "Zen"-spot, blot et sted hvor du har uforstyrret tid til at dykke ned i spørgsmålet. Hav papir og blyant eller din telefon klar, så du kan skrive dine tanker ned. Det kan hjælpe dig med finde dine svar.
- Spørg dig selv, hvad du gerne vil opnå fra din træning.
Vil du kunne løfte tungere vægte? Løbe hurtigere? Udover det fysiske skal du også tænke på de mentale mål, som du eventuelt har. Skriv alle dine første svar ned.
- Grav nu dybere – hvad lægger bag dine svar?
Kig på listen over grunde til at træne og vurdér, om det er en ægte og ærlig følelse. Hvis du f.eks. sagde: "Jeg vil generelt være en bedre atlet", så tænk på, hvorfor du egentlig ønsker det. Måske får det dig til at føle dig stærkere, mere fit. Og måske det at være stærk og fit giver dig selvtillid og gør dig glad. Og disse følelser gør dit liv sjovere og får dig til at nyde det mere. Dette er dit "hvorfor". Tænk på det, hver gang du har brug for energi til at træne.