Tre måder at gøre fitness sjovt på for børn

Tre måder at gøre fitness sjovt for børn
Bevægelse
Af Nike Training
Sådan gør du dine børn begejstrede og motiverede for at bevæge sig.
Hvordan du får dine børn til at bevæge sig? Gør det sjovt. I denne artikel lærer du tre forskellige måder, hvorpå du kan sætte fokus på det sjove for at få dine børn, store som små, op af stolen og ud at bevæge sig.
Ingen behøver fortælle dig, at for at få gjort dine børn begejstrede over noget (pligter, lægeaftaler, lange bilture), skal der være sjov involveret. Træning er ingen undtagelse. "Hvis du ikke sætter rammerne for fysisk aktivitet som en kilde til underholdning, i nogen grad, vil børn højst sandsynligt ikke være interesserede i det," fortæller Karen Santesson, supervisor på Nike’s Child Development Center, som driver Everybody Moves-aktivitetsprogrammet i overensstemmelse med Society of Health and Physical Educators’ Shape America. Ved du ikke, hvor du skal begynde? Prøv disse ideer for at gøre bevægelse sammen til noget sjovt.
01. Gør det til et spil.
Den nemmeste (og helt ærligt mest åbenlyse) måde at gøre træning mere underholdende på er at gøre det til et spil, fordi spil forklæder fysisk arbejde som leg. Basale havespil som tag-fat, rødt lys/grønt lys og fodbold kan typisk engagere yngre børn (3 til 5 år), mens ældre børn og præ-teens ofte kan lide forhindringsbaner, som er mere dynamiske for deres relativt lave koncentrationsevne, fortæller Santesson. For at skabe din egen bane kan du opsætte fem-seks "forhindringer" rundt om i din have eller dit hus, såsom en bunke puder, de skal hoppe over eller to træer, de skal gå krabbegang imellem. Indstil en timer og udford dem til at blive færdige inden for en bestemt tid, mens du hepper på dem undervejs.
02. Giv dem noget kontrol.
"Børn kan som regel lide at føle, at de træffer deres egne beslutninger, da det giver dem en følelse af kontrol," siger Santesson. Prøv at give de små (3-6-årige) en opgave, de skal udføre. Fortæl dit barn, at det er din udvalgte træningsmakker, og dets job er at følge med så godt, som de kan, i dit yogaprogram, eller at kaste en let medicinbold til dig mellem dine sit-ups. Lad de ældre børn vælge en træningsøvelse eller skabe deres egen, som I kan udføre sammen, idet fem eller seks øvelser, der interesserer dem, kobles sammen. "Det er spændende for børn for en gangs skyld at fortælle deres forældre, hvad de skal gøre, og når de ser dig bevæge dig og nyde det, er de mere tilbøjelige til selv at deltage," tilføjer Santesson. Hjælp dem med at finde nye rutiner og øvelser at prøve ved at søge i "For the Whole Family"-kollektionen, og vælg øvelser fra "Learn the Basics of Training"-kollektionen, begge i NTC-appen.
"Det er spændende for børn for en gangs skyld at fortælle deres forældre, hvad de skal gøre, og når de ser dig bevæge dig og nyde det, er de mere tilbøjelige til selv at deltage"
Karen Santesson, Nike Child Development Center
03. Tal til deres fantasi.
Jo mere du kan tage dem med udenfor den virkelige verden, jo bedre, uanset om i spiller et cardio-intensivt spil, eller du får dit barn til at deltage i din egen træning. "Fantasifulde idéer får deres hjerner til at involvere sig mere, hvilket gør interaktion gennem aktiviteten nemmere, og mindsker chancen for distraktion," siger Santesson.
For eksempel: Din datter er ikke en 3-årig pige, hun er en sommerfugl, der flyver fra den ene ende af gården til den anden. "Hvilke farver har dine vinger?", kan du spørge hende. Din 10-årige søn laver ikke lunges tværs gennem stuen, han træder skridt for skridt fra den ene sten til den næste tværs over en flod af varm lava. Spørg ham: "Hvor hurtigt kan du undslippe sofavulkanen? Vis mig det!" De fleste børn bliver begejstrede, hvis du udviser ægte engagement omkring det og skaber en fantasiscene omkring en af deres interesser såsom ballet, dinosaurer eller en atlet," foreslår Santesson.
Hvis alt andet fejler, og du stadig kæmper med at få dem til at blive begejstrede over at bevæge sig, siger Santesson, at du kan overveje at tilbyde dem en præmie i relation til aktiviteten, såsom at de må vælge eftermiddagssnack eller brætspil. Forhåbentlig vil de efter nogle dages eller ugers kontinuerlig sjov med fitness begynde at vælge fysisk leg over sofatid... af sig selv.