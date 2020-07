Tre måder at gøre fitness sjovt på for børn

Ingen behøver fortælle dig, at for at få gjort dine børn begejstrede over noget (pligter, lægeaftaler, lange bilture), skal der være sjov involveret. Træning er ingen undtagelse. "Hvis du ikke sætter rammerne for fysisk aktivitet som en kilde til underholdning, i nogen grad, vil børn højst sandsynligt ikke være interesserede i det," fortæller Karen Santesson, supervisor på Nike’s Child Development Center, som driver Everybody Moves-aktivitetsprogrammet i overensstemmelse med Society of Health and Physical Educators’ Shape America. Ved du ikke, hvor du skal begynde? Prøv disse ideer for at gøre bevægelse sammen til noget sjovt.



01. Gør det til et spil.

Den nemmeste (og helt ærligt mest åbenlyse) måde at gøre træning mere underholdende på er at gøre det til et spil, fordi spil forklæder fysisk arbejde som leg. Basale havespil som tag-fat, rødt lys/grønt lys og fodbold kan typisk engagere yngre børn (3 til 5 år), mens ældre børn og præ-teens ofte kan lide forhindringsbaner, som er mere dynamiske for deres relativt lave koncentrationsevne, fortæller Santesson. For at skabe din egen bane kan du opsætte fem-seks "forhindringer" rundt om i din have eller dit hus, såsom en bunke puder, de skal hoppe over eller to træer, de skal gå krabbegang imellem. Indstil en timer og udford dem til at blive færdige inden for en bestemt tid, mens du hepper på dem undervejs.



02. Giv dem noget kontrol.

"Børn kan som regel lide at føle, at de træffer deres egne beslutninger, da det giver dem en følelse af kontrol," siger Santesson. Prøv at give de små (3-6-årige) en opgave, de skal udføre. Fortæl dit barn, at det er din udvalgte træningsmakker, og dets job er at følge med så godt, som de kan, i dit yogaprogram, eller at kaste en let medicinbold til dig mellem dine sit-ups. Lad de ældre børn vælge en træningsøvelse eller skabe deres egen, som I kan udføre sammen, idet fem eller seks øvelser, der interesserer dem, kobles sammen. "Det er spændende for børn for en gangs skyld at fortælle deres forældre, hvad de skal gøre, og når de ser dig bevæge dig og nyde det, er de mere tilbøjelige til selv at deltage," tilføjer Santesson. Hjælp dem med at finde nye rutiner og øvelser at prøve ved at søge i "For the Whole Family"-kollektionen, og vælg øvelser fra "Learn the Basics of Training"-kollektionen, begge i NTC-appen.