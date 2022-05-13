Hvem vil deltage i showet med biceps curls? Se godt efter, når Flor Beckmann viser dig, hvordan du kontrollerer din krop og bruger omhyggelig træning til den perfekte biceps curl. En af de få træningsøvelser, der giver resultater med det samme.



Med biceps curls får du, hvad du ser. Det er en af de eneste træningsøvelser, der giver dig et tilfredsstillende resultat med det samme, idet dine muskler ser ud som om de er og føles større efter hver øvelse. Det skyldes, at isolerede øvelser som denne zoomer ind på en specifik muskel og trækker blod ud i musklen. Det får cellerne til at svulme op, og den omsluttende hud strammes, aka en “pump.” Selv om denne "pump" har korttidseffekt, bidrager det til styrke på lang sigt. Nike Master Trainer Flor Beckmann er på scenen med fordele ved biceps curls og know-how.