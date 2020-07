Muskler, du kommer til at træne

Som navnet siger, er dine biceps, den tohovedede muskel, der løber langs forsiden af din overarm, stjernen i showet her. De omfatter biceps brachii, et langt og et kort hoved, der hjælper dine skulder og albuer med tunge løft. De er dine armes mest fremtrædende “show-off” muskler. Muskeltræningen aktiverer også brachialis; bicepsens mave, eller midterhoved; og brachioradialis, som løber fra din underarm og bøjer din albue og drejer din underarm.



Selv om curls direkte stimulerer dine biceps, arbejder dine muskler som et system, nogle modsatrettet hinanden, så bevægelsen starter en dominoeffekt gennem den omkringliggende muskulatur. Det vil sige, at når dine biceps forkortes under den koncentriske del af øvelsen (når du bruger musklen til at løfte), er dine triceps nødt til a strække sig for at støtte denne modsatrettede bevægelse. De forreste deltamuskler (din skulders rundede, yderste muskel) aktiveres for at skabe et stærkt holdepunkt for din curl. Og hvis du laver bevægelsen korrekt – det betyder, at du ikke svinger dine arme for at få momentum – aktiverer du din core.