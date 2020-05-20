Fejr dine sejre undervejs

I enhver ny udfordring, som du kaster dig ud i, vil der altid være op- og nedture. Det er vigtigt at fejre sejrene undervejs, så din rejse overordnet bliver positiv. Det vil give dig langt mere motivation til at klø på, end at være hård ved dig selv.

Hvis du for eksempel beslutter dig for at spise noget grønt til hvert måltid, så du får nok grøntsager. Det gør du i almindelighed, men så har du en dag, hvor tingene af en eller anden grund ikke går som planlagt, og du får ikke spist noget grønt den dag. Der er to måder at se på det:

Mange mennesker ville tænke noget i retning af: "Argh, jeg holdt mig ikke til planen. Jeg er ikke god nok. Jeg kan bare ikke". Tanker som vil få dem til at give op.