Fejr dine sejre undervejs

Fejr dine sejre
Coaching & ernæring
Af Betina Gozo
Bevar motivationen ved at skifte fokus.
I enhver ny udfordring, som du kaster dig ud i, vil der altid være op- og nedture. Det er vigtigt at fejre sejrene undervejs, så din rejse overordnet bliver positiv. Det vil give dig langt mere motivation til at klø på, end at være hård ved dig selv.
Hvis du for eksempel beslutter dig for at spise noget grønt til hvert måltid, så du får nok grøntsager. Det gør du i almindelighed, men så har du en dag, hvor tingene af en eller anden grund ikke går som planlagt, og du får ikke spist noget grønt den dag. Der er to måder at se på det:
Mange mennesker ville tænke noget i retning af: "Argh, jeg holdt mig ikke til planen. Jeg er ikke god nok. Jeg kan bare ikke". Tanker som vil få dem til at give op.
"Det er vigtigt at fejre sejrene undervejs, for at få en positiv rejse"
Betina Gozo
En positiv måde at håndtere de mindre gode dage er at fokusere på det, du gjorde rigtigt: "Jeg spiste grønt i alle måltider i går, og det gør jeg igen i morgen!" eller "Grønt i hvert måltid fire dage om ugen er bedre end en salat en gang imellem, som det plejede at være!"
Flyt dit fokus, så du er fokuseret på sejrene og ikke tilbagegangen.
Det er også en fremragende måde at belønne dig selv for de mål, du når undervejs, så du føler, at du virkelig fejrer dit hårde arbejde. Et par ideer:
- Selvpleje
Giv dig selv et afslappende bad, eller find lidt tid til at meditere.
- Shop
Køb noget, som vil motivere dig til at klø på i forhold til din sundhedsrejse: et nyt par sneakers eller en smuk salatskål.
- Dagbog
Skriv dine præstationer ned i en dagbog. Når jeg ser det på skrift, får det mig til at stoppe op og tænker over, hvor hårdt jeg har arbejdet for at nå noget.
Så næste gang din hjerne begynder at brokke sig over det negative ved alt det, du ikke fik gjort, så prøv at foretage det positive skift af perspektivet og fejr det, som du har gjort. Og næste gang, du når dit mål, så tag et øjeblik til virkelig at fejre din sejr!