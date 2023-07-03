Fællesskabspartnere – Nike

Ifølge træneren María del Carmen Francisco Martínez, som er en del af Proyecto Cantera, en non-profit-organisation, som hjælper dårligt stillede piger gennem fodbold, er sport afgørende for, at pigerne når deres mål. "Tvivl aldrig på, om du hører hjemme på banen, og at vi, som kvinder, kan præstere stort i en hvilken som helst sport. Gennem sport kan du møde en masse mennesker, som kan blive dine venner og mentorer. Du kan lære at kommunikere, løse konflikter, være disciplineret, arbejde hårdere og nå længere, sameksistere, være en leder og meget mere." Fællesskaber som Proyecto Cantera er dem, vi støtter bedst muligt for at sikre, at den næste generation af piger får alt, hvad de har brug for til at opnå succes på og udenfor banen.