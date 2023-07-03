Fællesskabspartnere – Nike

I partnerskab med Rebel Girls
Fællesskabspartnere
Over hele verden støtter Nike mennesker og fællesskaber, der hjælper piger på og udenfor banen.
Med den rette støtte er alt muligt
Ifølge træneren María del Carmen Francisco Martínez, som er en del af Proyecto Cantera, en non-profit-organisation, som hjælper dårligt stillede piger gennem fodbold, er sport afgørende for, at pigerne når deres mål. "Tvivl aldrig på, om du hører hjemme på banen, og at vi, som kvinder, kan præstere stort i en hvilken som helst sport. Gennem sport kan du møde en masse mennesker, som kan blive dine venner og mentorer. Du kan lære at kommunikere, løse konflikter, være disciplineret, arbejde hårdere og nå længere, sameksistere, være en leder og meget mere." Fællesskaber som Proyecto Cantera er dem, vi støtter bedst muligt for at sikre, at den næste generation af piger får alt, hvad de har brug for til at opnå succes på og udenfor banen.
Europa
Fodbold er for alle. Nike støtter flere initiativer i Europa, der forbedrer pigers liv gennem det smukke spil. Vi sørger for at være der for fællesskaberne, som gør en forskel, hvor det betyder noget, fra at give flygtninge et fælles sted at mødes, hjælpe marginaliserede og sårbare børn og til at skaffe tiltrængt uddannelse til piger, som mangler det.
Resten af verden
Vi samarbejder om projekter i hele verden og hjælper piger med at komme ind i kampen og løfte deres vilkår. Der er nogle fantastiske initiativer på tværs af hele kontinentet, som f.eks. at sørge for muligheder for at udtrykke sig selv ved at kombinere fodbold med poesi, sikre adgang til sport eller hylde kvinder i det muslimske lokalsamfund, som spiller. Og med fodboldsportens til stadighed voksende popularitet i den del af verden, fortsætter vi med at støtte disse grupper, mens de arbejder sig frem mod deres mål om at få piger til at føle sig mere trygge, set og ligestillede.
Deltag
Vil du gerne bidrage? Deltag sammen med os, og hjælp os med at forme fodboldens fremtid.