Et spørgsmål, som vil ændre dine spisevaner

At foretage bevidste valg virker især godt, når du føler trang til noget. Scott-Dixon kigger dybt og spørger sig selv: “Hvad tror jeg, at maden kan gøre for mig? Hvilke følelser tror jeg, jeg får efter at have spist dette? ”Eller vil jeg føle mindre, hvis jeg spiser det her? Uanset om det er stress, frustration, vrede”. Disse spørgsmål er især gode, tilføjer hun, fordi folk ofte får svaret med det samme: De bliver klar over den egentlige grund til, at de æder en hel pizza på en fredag aften, er fordi de har brug for aflastning, pause eller distraktion.



Og det er her spørgsmålsmetoden virker: Når vi mentalt spørger os selv Hvorfor? Det stopper de meningsløse spisevaner og giver os evnen til at forstå, hvad vi faktisk bruger mad til. Men hvis du beslutter dig for, at spise en til dessert eller drikke et glas mere? ”Træffer du i det mindste et bevidst valg,” siger St. Pierre. ”Og ofte bare ved at være bevidst om det, du spiser og drikker, forhindrer du overdrivelse”.



Gør det til en vane: For at undgå meningsløs spisning, tag en pause på fem sekunder halvvejs gennem et måltid. Gør det til en vane i forbindelse med noget, du allerede gør, som fx at tage en tår vand. Husk, når du drikker vand: Hold pause. Sørg for at rose dig selv, hver gang du udfører den nye vane – så får du større succes.