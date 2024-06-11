Et brev til mit ældre jeg: En historie om en teenagepige

Jeg håber, at jeg husker at være sød ved mig selv. Jeg prøver konstant at vise teenagere som mig selv, at det er okay at fejle, men nogle gange har jeg svært ved selv at huske det.



Jeg kan blive stresset og overvældet, når det føles som om skolearbejde, løb og alt det andet hober sig op, og jeg lader det gå ud over mig selv, selvom jeg ikke burde. Jeg håber, at vi i fremtiden husker at følge vores egen tidsplan, og at vi i sidste ende når derhen, hvor vi gerne vil være, uanset forhindringerne på og udenfor banen!