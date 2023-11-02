Shop alle nye lanceringer

Shop

Sidst opdateret: 2. november 2023
4 minutters læsetid

Berlin 2023

ELIUD KIPCHOGE

Shop til løb
Eliud Kipchoge

Eliuds visdomsord

  • Eliud Kipchoge, slide 1 of 3
    Tålmodighed får dig hurtigere i mål.

    Løb tester din tålmodighed. Det er svært at være vedholdende, og det kan føles som lang tid, før man ser udvikling. For at få succes på den lange bane skal løbere gentænke deres proces – og finde glæde i små, stabile fremskridt.

  • Eliud Kipchoge, slide 2 of 3
    Se magien, ikke kilometerne.

    Selvtillid er vigtig i enhver rejse mod succes. Det afgørende for at komme over målstregen er, hvordan du ser på løbeudfordringer – at du tror på dig selv, dine beslutninger og din disciplin.

  • Eliud Kipchoge, slide 3 of 3
    Restituer lige så hårdt, som du løber.

    De fleste løbere tager ikke restitution seriøst. De tænker ikke på det som en del af deres "træning". Restitution gør det muligt for dig at yde mere, at være sund og i sidste ende at kunne løbe hurtigere og være tilfreds på konkurrencedage.

Eliuds signaturkollektion

Eliud Kipchoge, 20 ÅR UNDERVEJS

Eliuds signaturkollektion

20 ÅR UNDERVEJS

En kollektion til alle løbere bygget på Eliud Kipchoges etos.

Shop

Se mere

  • Eliud Kipchoge, slide 1 of 3
    Løb med Eliud
  • Eliud Kipchoge, slide 2 of 3
    Breaking2: Dokumentaren
  • Eliud Kipchoge, slide 3 of 3
    Nye sejre

Oprindeligt udgivet: [dato]