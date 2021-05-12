Nye ikoner: Dina Asher-Smith

Hvis du kunne fortælle unge piger et par ting om, hvordan det virkelig er at være en kvindelig atlet, hvad skulle det så være?



DINA: Jeg ville sige, at det er virkelig sjovt. Det har givet mig så meget selvtillid. Jeg har presset mig selv til at opnå ting, jeg slet ikke troede var muligt. Du kan være fremragende til hvad end, du beslutter dig for. Men jeg synes, at sport er en fantastisk måde, hvorpå man kan opleve det i realtid. Du kan definere dig selv på ny hver eneste dag.