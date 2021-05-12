Nye ikoner: Dina Asher-Smith

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Dina Asher-Smith
Bryster. Kramper. Menstruationer. Tabuemner? Ikke for Dina Asher-Smith. Se, hvordan hun ændrer måden, den næste generation af kvindelige atleter taler om det.
Tidligt i sin karriere lærte sprinteren Dina Asher-Smith at holde op med at jage det uopnåelige. Nu gør denne verdensmestersprinter mere end at slå rekorder: Hun piller ældgamle opfattelser af, hvordan det er at være kvinde i sport, fra hinanden ved at tale om de ting, som kvinder før kun hviskede om. Vi satte os med Dina for at diskutere hendes ønske om at blive en ny slags rollemodel – én, som hun ville ønske, at hun selv havde haft, da hun var ung.
Hvordan inspirerede sport dig til at se din krop på en ny måde?
DINA ASHER-SMITH: Sport har altid defineret måden, jeg ser min krop på. Uanset om jeg har presset mine egne forventninger, eller om jeg har slået en rekord, så er det dér min stolthed kommer fra. Men når jeg træder ud af sportens verden og taler med unge piger, så indser jeg, åh nej, deres stolthed kommer fra andre steder. De sammenligner deres kroppe, og det kan medføre bekymringer.
"Sport har altid defineret måden, jeg ser min krop på".
– Dina Asher-Smith
Der er en opfattelse af, at for at være atlet skal man være helt perfekt. Hvilket råd kan man give til kvinder, der tror på den opfattelse?
DINA: Jeg vil altid opfordre andre til at holde op med at jage perfektion. Jeg ville jage dygtighed. Jeg ville gå efter at forsøge at være fremragende. Vær ikke hård ved dig selv, hvis du ikke passer ind i idéen om det perfekte. Du kan være mægtig god uden at være perfekt.
"Vær ikke hård ved dig selv, hvis du ikke passer ind i idéen om det perfekte. Du kan være mægtig god uden at være perfekt".
– Dina Asher-Smith
Hvorfor er det vigtigt for dig at tale om ting som bryster, kramper og menstruation – særligt med yngre kvinder?
DINA: Da jeg startede i elitesport, var det én af de ting, som der var meget hemmelighedskræmmeri omkring. Når jeg taler med yngre piger om mine oplevelser, så handler ét af de største spørgsmål, jeg får, om sports-bh'er, om at gennemgå puberteten og have en sportslig livsstil. Det er vigtigt, at vi er ærlige om de her ting.
"Det er vigtigt, at vi er ærlige om de her ting".
– Dina Asher-Smith
Hvis du kunne fortælle unge piger et par ting om, hvordan det virkelig er at være en kvindelig atlet, hvad skulle det så være?
DINA: Jeg ville sige, at det er virkelig sjovt. Det har givet mig så meget selvtillid. Jeg har presset mig selv til at opnå ting, jeg slet ikke troede var muligt. Du kan være fremragende til hvad end, du beslutter dig for. Men jeg synes, at sport er en fantastisk måde, hvorpå man kan opleve det i realtid. Du kan definere dig selv på ny hver eneste dag.
"Du kan være fremragende til hvad end, du beslutter dig for".
– Dina Asher-Smith
Instruktør: Ruth Ossai @ruthossaistudio
Fotograf: Sophie Jones @sophographylondon