Perfekte side-lunges & variationer

Hvornår du skal gøre det

Hvis du er nybegynder, skal du starte med få en god teknik (mere om dette nedenfor). Start med 2 eller 3 sæt på 8 til 10 gentagelser per ben. Gå efter at udføre gentagelserne helt korrekt (hermed menes at bevæge sig langsomt og kontrolleret) ved blot at bruge din kropsvægt. Hvis du er mere øvet, kan du stadig starte med at tjekke din teknik, og så kan du tilføje vægt, øge antallet af gentagelser og sæt og begynde at tilføje variationer, der øger intensiteten.



Du kan tilføje laterale lunges til enhver træning derhjemme, eller når du er ude at rejse. Overvej at tilføje vægt for at maksimere en styrketrænings-session, eller prøv at lave gående eller hoppende laterale lunges, som en del af en HIIT-cirkeltræning, som kan få din puls op.



Ligegyldigt hvilken type træning du går efter, så brug et par minutter inden på mobilitetsøvelser til at åbne hofterne og aktiveringsøvelser for at sætte gang i dine balde-muskler, så de er klar til bevægelse.