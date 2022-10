Taekwondo kræver dybt mentalt fokus. "Jeg har fået en jernvilje," fortæller Chaima, "som den dag i dag giver mig mulighed for at finde min plads i enhver sport". Det giver også respekt blandt modstanderne. Selvom de sparker og slår, er de trænet til aldrig nogensinde at skade hinanden. Chaima lærte hurtigt, at selvom en taekwondokamp kunne ligne en slåskamp, er den mere som en dans. For at lykkes skal en atlet have disciplin, styrke og ynde.



Og Chaima bruger også disse ting uden for måtten som træner for Sports dans la Ville, en nonprofitorganisation, der hjælper unge kvinder med at få adgang til sport og arbejde. Hun ser sport som en bro og sin rolle som brobygger.



"Trænere kan virkelig påvirke et barns liv," siger hun. "Derfor giver jeg alt, hvad har i mig, til mine elever. Jeg træner med dem, jeg kæmper for dem, jeg bliver inspireret af dem".