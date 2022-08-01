Bliv klar til skolestart: Boost børns positive mindset

Har du nogensinde været så nervøs, at det føltes som om, folk kunne høre dit hjerte hamre i brystkassen? Gør svedige hænder og rystende knæ det sværere at gøre de ting, du gerne vil?

Det er alt sammen en del af det pres, som mange børn føler.

Uanset om de skal løbe et 100-meterløb, danse i skolens talentshow eller fremlægge for hele klassen, så er lysten til at gøre noget perfekt en stærk drivkraft – men også en, der kommer med et pres. Frygten for ikke at gøre noget godt kan være overvældende og stå i vejen for, at børn præsterer så godt, som de gerne vil.

Det hjælper at snakke med dem om deres følelser og fortælle dem, at det er okay at være nervøs. Nerver opstår, når vi går op i det, vi laver. Vi kan forhindre nerverne i at løbe løbsk med en enkel teknik.

Når vi føler os bange, ændrer vores vejrtrækning sig, og vi tager kortere og hurtigere vejrtrækninger. Dette starter "flygt eller kæmp eller frys"-reaktionen.

For at overvinde dette skal du bede dit barn om at fokusere på at udånde og på at have lange, langsomme og kontrollerede udåndinger. Det vil hjælpe med at skabe ro og aktivere kroppens "hvil og fordøj"-system. På udåndingen kan det hjælpe børn at forestille sig, at de udånder en gylden tråd, som bliver skubbet længere og længere ud i horisonten, mens angsten svinder hen.