Få børn til fortsat at dyrke sport

Skab en forbindelse

Børn kan godt lide at føle sig særlige, så vis dem, at det hele handler om dem. "Så sig til dem, at du er der for dem, at du gerne vil hjælpe dem, og at du vil bevæge dig med dem," siger Isyan. "Det er meget vigtigt, at børn befinder sig i et positivt miljø uden frygt, så de kan føle sig sikre og begå sig med større selvtillid".



Børn er ærlige af natur, så for at opbygge et tillidsfuldt forhold er det vigtigt, at voksne også er ærlige over for dem. Som Isyan siger: "Fortæl dem, hvad der er godt og dårligt, så de altid føler, at de kan snakke med dig om bekymringer eller problemer". Men en god træner bør også bruge ærligheden til at vise empati: "Evnen til at aflæse et barns følelser". Og det er også meget vigtigt at opbygge respekt. Isyan fortæller: "Jeg kender voksne, som kom til programmet, da de var børn, og de møder mig stadig med samme respekt nu, som de gjorde dengang, og jeg respekterer dem stadig".