Ny styrke: A'ja Wilson

Havde du nogensinde forestillet dig, at det at være atlet ville give dig så meget indflydelse? Hvad vil du gerne opnå ved at sige din mening højt?

A’JA: Det er vildt, at det bare er inden for det seneste års tid, at jeg har indset, hvor stor indflydelse kvinderne fra WNBA har. Folk var så spændte på at høre, hvad vi havde at sige, eller hvad vi ville gøre, og det er så stærkt. Mit formål er at give folk et lyspunkt og inspirere dem til at sætte højere ambitioner. Jeg følte, at basketball på professionelt niveau gav mig selvtillid til at være mig selv, både på og uden for banen. Hvis ikke det var for basketball, tror jeg ikke, jeg ville have fundet min stemme, tændt min gnist og blevet den, jeg virkelig er. Basketball hjalp mig med at åbne den dør, men jeg gjorde det på min egen måde.