8 afstressende stræk du kan lave før sengetid

Afslappede muskler kan hjælpe dig med at få en bedre nats søvn. Jeg fører dig igennem denne lette strækøvelse for at hjælpe dig til at slappe af før sengetid.



Hold hvert stræk i mindst 30 sekunder, og hvis det er sidebestemt, så stræk hver side i 30 sekunder.



Vi kommer ind på:



01. Knælende hoftestræk

Det strækker din hofte (inklusive din psoas), der er en central muskel, som forbinder din nederste del af ryggen med den øverste del af dit ben.