Stress af med stræk før sengetid

Coaching
Sidst opdateret: 8. juli 2020

Af Kirsty Godso

Slip dagens spændinger for at forbedre din nattesøvn.

Afslappede muskler kan hjælpe dig med at få en bedre nats søvn. Jeg fører dig igennem denne lette strækøvelse for at hjælpe dig til at slappe af før sengetid.

Hold hvert stræk i mindst 30 sekunder, og hvis det er sidebestemt, så stræk hver side i 30 sekunder.

Vi kommer ind på:

01. Knælende hoftestræk
Det strækker din hofte (inklusive din psoas), der er en central muskel, som forbinder din nederste del af ryggen med den øverste del af dit ben.

8 afstressende stræk du kan lave før sengetid

02. 90/90-stræk
Et fremragende stræk til at åbne hoften, hvis du har spændinger i dine hofterotatorer og et godt alternativ til pigeon pose.

8 afstressende stræk du kan lave før sengetid

03. 4-tals-stræk med støtte
Brug din sofa, seng eller en stol til at sænke dig selv ned i et stræk af dine hofterotatorer, også kaldet piriformis.

8 afstressende stræk du kan lave før sengetid

04. Rygstræk
Du vil mærke en frigørelse af skulderbladene og ned igennem den brede rygmuskel, som er den største muskel i din ryg.

8 afstressende stræk du kan lave før sengetid

05. Hase-stræk med støtte
Det kan hjælpe at bruge en støtte til at løsne dine hasesener, hvis de er stramme.

8 afstressende stræk du kan lave før sengetid

06. Frøstræk
Det her er et godt stræk for lysken og hofterne.

8 afstressende stræk du kan lave før sengetid

07. Liggende bryst-stræk
Hvis du laver armbøjninger, ro-øvelser, bærer tunge poser eller arbejder ved en computer, så hjælper dette stræk med at løsne musklerne omkring bryst, forside, skuldre og arme.

8 afstressende stræk du kan lave før sengetid

08. Barnets stilling
Afslut med denne afslappende stilling, hvor du kommer i kontakt med dit åndedrag.

8 afstressende stræk du kan lave før sengetid

Nu er du klar til en god nats søvn!

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