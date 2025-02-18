Bag om designet: ACG Smith Rock

Da vi kørte ud fra parkeringspladsen, var der en tydelig fornemmelse af samhørighed i vores hold. Vi følte os alle fulde af energi, da vi forsigtigt begav os over de snedækkede veje tilbage til Portland, klar til at bruge det, vi havde lært af hinanden og fra vores tid ude i verden, ved tegnebrættet. Og derfor bør design skabes ude i naturen. Man ser ting, som man ikke ville se i et atelier. Man bliver inspireret af omgivelserne og bruger den energi, det bidrager med, forstår dets udfordringer og reflekterer over, hvordan det føles virkelig at opleve et sted med alle sine sanser. På den måde kan man afprøve teorier, dele ideer og udnytte med den samlede energi fra både folk og sted.



Når vi bruger et sted til at skabe noget nyt, taler vi på vegne af det sted. De steder, vi har valgt som vores inspiration, er vilde steder, naturens rå magi. Og når vi taler på vegne af naturen, taler vi på vegne af Jorden, og Jorden taler på vegne af os alle.