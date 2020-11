Bag om designet: ACG Smith Rock

Vi var sneet inde for aftenen, og vi fulgte en god, gammel snevejrstradition: Tænd op i pejsen, og slap af. Over nogle dampende drikkevarer samlede vi os omkring baren og fortalte om vores ideer og observationer fra dagen. Da vi sammenlignede noter om, hvordan vores udstyr havde klaret sig både på turen og ude i vejret, fik vi nye perspektiver på dets præstation, og vi diskuterede måder at forbedre næste sæsons ACG. Efter at have snakket om design trak vi os tilbage til hyttens loungeområde, hvor vi fandt en bogreol fuld af alt fra knaldromaner til gamle guider til at begå sig i ødemarken. Uden kontakt til verden udenfor skiftedes vi til at læse op for hinanden, mens vi tilfældigt valgte bøger fra hylden. For nogle var dette deres første tur med ACG, mens andre havde været med i flere år. På nogle måder var det lige så vigtigt at få mulighed for at trække stikket, være i nuet og more sig lidt med det samlede designhold som at dele feedback om produkter og features. Det knyttede hele gruppen sammen.