All Conditions Gear. Designet, testet og fremstillet på planeten Jorden: Smith Rock.
Vi har en proces. Før vi kan skabe noget, leder vi efter inspiration. I denne sæson bragte vores søgning os til Smith Rock, Oregon. Vores nye kollektion er inspireret af stedet, men blev også båret her. Bukserne, jakkerne, trøjerne og skoene i denne kollektion afspejler Smith Rock. Naturkræfternes egen forarbejdning skabte grundlaget for mange designs. Vi hyldede stierne, da vi gav navn til vores jakker. Og vi brugte materialer som GORE-TEX, PrimaLoft og grov gummi til at afspejle de elementer, vi oplevede. Så når du ser "Designet, testet og fremstillet på planeten Jorden", så ved du, hvad vores proces betyder.
Tørt yderlag – ACG MISERY RIDGE GORE-TEX-JAKKE TIL KVINDER; Varmt mellemlag – ACG ROPE DE DOPE PACKABLE INSULATED ULTRAROCK-JAKKE TIL KVINDER; Underdel – ACG SMITH SUMMIT-CARGOBUKSER TIL KVINDER; Strømper – ACG KELLY RIDGE CREW-STRØMPER; Fodtøj – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Tørt yderlag – ACG ROPE DE DOPE PACKABLE INSULATED ULTRAROCK-JAKKE TIL MÆND; Varmt mellemlag – ACG WOLF TREE POLARTEC-FLEECEPULLOVER TIL MÆND; Underdel – ACG TRAIL-BUKSER TIL MÆND; Fodtøj – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Basislag – LANGÆRMET ACG GIFT SHOP PERFORMANCE L GIF T-OVERDEL; Underdel – ACG TRAIL-BUKSER TIL KVINDER; Strømper – ACG KELLY RIDGE CREW-STRØMPER; Fodtøj – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Hat – ACG 3-IN-1-HUE; Tørt yderlag – ACG MISERY RIDGE GORE-TEX-JAKKE TIL MÆND; Varmt mellemlag – ACG ROPE DE DOPE PACKABLE INSULATED ULTRAROCK-JAKKE TIL MÆND; Underdel – ACG TRAIL-BUKSER TIL MÆND; Fodtøj – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Tilbehør – ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Basislag – LANGÆRMET ACG EARTH PERFORMANCE-OVERDEL TIL KVINDER; KORTÆRMET ACG ULTRAROCK EMBROIDERED-T-SHIRT TIL KVINDER; Underdel – ACG SMITH SUMMIT-GARGOBUKSER TIL KVINDER; Fodtøj – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Tørt yderlag – ACG TUFF NUGGETS PACKABLE-REGNJAKKE TIL MÆND; Basislag – KORTÆRMET ACG MOTHER HUGGER PERFORMANCE-OVERDEL; Underdel – ACG TRAIL-BUKSER TIL MÆND; Fodtøj – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Kasket – ACG TAILWIND CAP SSNL; Tilbehør – ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Varmt mellemlag – ACG ROPE DE DOPE PACKABLE INSULATED ULTRAROCK-JAKKE TIL KVINDER; Underdel – ACG TRAIL-BUKSER TIL KVINDER; Strømper – ACG KELLY RIDGE CREW-STRØMPER; Fodtøj – NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Hat – ACG 3-IN-1-HUE; Varmt mellemlag – ACG WOLF TREE POLARTEC-FLEECEPULLOVER TIL MÆND; Underdel – ACG WOLF TREE POLARTEC-FLEECEBUKSER TIL MÆND; Fodtøj – NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Tørt yderlag – ACG 4TH HORSEMAN-DYNEJAKKE TIL MÆND; Basislag – LANGÆRMET ACG EARTH PERFORMANCE-OVERDEL TIL KVINDER; Underdel – ACG SMITH SUMMIT-CARGOBUKSER TIL MÆND; ACG TRAIL-BUKSER TIL MÆND; Fodtøj – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Tilbehør – ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Varmt mellemlag – LANGÆRMET ACG EARTH PERFORMANCE-OVERDEL TIL KVINDER; Underdel – ACG SMITH SUMMIT-CARGO-BUKSER TIL MÆND; Fodtøj – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Hat – ACG 3-IN-1-HUE; Tørt yderlag – ACG MISERY RIDGE GORE-TEX-JAKKE TIL MÆND; Varmt mellemlag – ACG ROPE DE DOPE PACKABLE INSULATED ULTRAROCK-JAKKE TIL MÆND; Underdel – ACG TRAIL-BUKSER TIL MÆND; Fodtøj – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Tørt yderlag – ACG 4TH HORSEMAN-DYNEJAKKE TIL MÆND; Fodtøj – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Varmt mellemlag – ACG WOLF TREE POLARTEC-CREWTRØJE TIL KVINDER; Underdel – ACG WOLF TREE POLARTEC-FLEECEBUKSER TIL KVINDER; Tilbehør – ACG KARST SMIT; Fodtøj – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Tørt yderlag – ACG MISERY RIDGE GORE-TEX-JAKKE TIL KVINDER; Varmt mellemlag – ACG ROPE DE DOPE PACKABLE INSULATED ULTRAROCK-JAKKE TIL KVINDER; Underdel – ACG SMITH SUMMIT-CARGOBUKSER TIL KVINDER; Strømper – ACG KELLY RIDGE CREW-STRØMPER; Fodtøj – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Tilbehør – ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Basislag – LANGÆRMET ACG GIFT SHOP PERFORMANCE-OVERDEL; Underdel – ACG SMITH SUMMIT-CARGOBUKSER TIL MÆND; Fodtøj – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Tilbehør – ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Varmt mellemlag – ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK FLEECE MED LYNLÅS TIL MÆND; Underdel – ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK FLEECEBUKSER TIL MÆND; Fodtøj – NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Tilbehør – ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Varmt mellemlag – ACG FLEECE CREWTRØJE TIL MÆND; Underdel – ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECE-BUKSER TIL MÆND; ACG SMITH SUMMIT-CARGOBUKSER TIL MÆND; Fodtøj – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Basislag – KORTÆRMET ACG ULTRAROCK EMBROIDERED-T-SHIRT TIL KVINDER; Underdel – ACG TRAIL-BUKSER TIL KVINDER; Fodtøj – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX