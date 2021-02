Behind the Design: ACG Crater Lake

Sådan er skabelseshistorien om Crater Lake, der findes i den sydlige del af Oregon. Men lad os træde et skridt tilbage. Dette er ACG, der rapporterer om endnu et af naturens vidundere, som er inspirationen til vores nyeste kollektion, Spring 2021. Vi behøvede ikke rejse så langt for at finde søen, men når man tænker på, hvordan den er blevet skabt, føles det lidt som at rejse tilbage i tiden, når man ser på det klare vand. Vi håber, at vores nyeste kollektion vækker en lignende følelse i dig.



Nå, angående vulkanen ... Den hed Mount Mazama, og for omkring 7700 år siden gik den i et skæbnesvangert udbrud, som ændrede landskabet ved den nordvestlige stillehavskyst for altid. Udbruddet skabte det, der kaldes en caldera, et område med en grydelignende fordybning, der hvor vulkanen var før. Selvom det ikke som sådan er et rigtigt krater, er det faktisk det, der gav Crater Lake sit navn. Flere mønstre fra Spring 2021 er opkaldt efter Mazama og designet efter calderaens unikke form.