6-minutters øvelse for hele familien

6 minutters sved for hele familien
Coaching
Af Nike Training
Denne hurtige træning er designet til at sætte gang i din hjerne og få pulsen op.
Denne øvelse er måske nok lidt kort, men den slår hårdt. På under ti minutter træner du mere end bare din krop. Du og din familie vil få gang i fantasien ved at kombinere reps med sjove mentale øvelser.
6 minutters sved
Det er tid til at træne hele familien! Denne uge er vores tema tålmodighed møder vedholdenhed. Så tag et par dybe åndedrag og kom i gang med dagens træning, der med garanti giver dig både varmen og udmatter dig. Desuden er det kun 6 minutter, så børn i alle aldre kan være med. Få hele familien samlet og lad os komme i gang.
Hjernetræning
Det er altid godt at bevæge kroppen. I dag skal vi desuden træne vores hjerner. Vælg en kategori (fx lilla fødevarer, yndlings-morgenmad, ord, der begynder med "u"). For hvert rep skiftes familiens medlemmer til at nævne noget fra kategorien. Under sprællemænd skal alle fx nævne en berømt atlet. Hvis en deltager tøver eller gentager et svar, skal vedkommende gentage bevægelsen.
Har du brug for lidt hjælp til kategorier? Løsningen står lige foran dig. Bed børnene gasse op for fantasien og finde på nogle sjove kategorier.
Hjernetræning
Det er altid godt at bevæge kroppen. I dag skal vi desuden træne vores hjerner. Vælg en kategori (fx lilla fødevarer, yndlings-morgenmad, ord, der begynder med "u"). For hvert rep skiftes familiens medlemmer til at nævne noget fra kategorien. Under sprællemænd skal alle fx nævne en berømt atlet. Hvis en deltager tøver eller gentager et svar, skal vedkommende gentage bevægelsen.
Har du brug for lidt hjælp til kategorier? Løsningen står lige foran dig. Bed børnene gasse op for fantasien og finde på nogle sjove kategorier.