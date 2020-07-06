6-minutters øvelse for hele familien

Det er altid godt at bevæge kroppen. I dag skal vi desuden træne vores hjerner. Vælg en kategori (fx lilla fødevarer, yndlings-morgenmad, ord, der begynder med "u"). For hvert rep skiftes familiens medlemmer til at nævne noget fra kategorien. Under sprællemænd skal alle fx nævne en berømt atlet. Hvis en deltager tøver eller gentager et svar, skal vedkommende gentage bevægelsen.



Har du brug for lidt hjælp til kategorier? Løsningen står lige foran dig. Bed børnene gasse op for fantasien og finde på nogle sjove kategorier.