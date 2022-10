Designéři FPAR vidí oblečení – třeba trička – jako svoje „média“ a ovládnutí médií je pro ně jedna z cest, jak vyjádřit svoji kreativitu. Tenhle přístup je jasně vidět na detailech nových FPAR Dunk. Logo Swoosh skrývá na levé noze nápis „Don’t follow me“ („Nenásleduj mě“) a na pravé zase „I’m lost too“ („Taky bloudím“), na vnitřní straně jazyka je zase heslo „Trust No One“ („Nikomu nevěř“). Tahle slova odrážejí Nišijamovo přesvědčení: „Není žádný směr, kterým by se měl člověk vydat. Prostě si vybereš cestu, kterou se dáš, a vezmeš ji za svou – tak to děláme všichni.“ Dost možná tím shrnul hodnoty skejťáků z celého světa.