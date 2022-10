109,99 €

U jejich poslední verze Nike SB Dunk Low se vrací zpátky k počátkům a jdou ještě hlouběji do historie. Zakladatel značky FTC Kent Uyehara a Nike SB se nechali inspirovat japonskou tradicí a přinášejí venkovní pojetí interiéru lázní sentó. Model Dunk FTC přímo čerpá z estetiky a tradice japonských veřejných lázní, které se datují stovky let nazpět. Zůstávají však nedílnými komunitními prostory, kam si všichni lidé přicházejí doplnit energii, osvěžit se a uniknout z každodenní rutiny.

Krystalově modrý semiš, ledově bílá kůže, čirá podrážka a jasně smaltované prvky zachycují dokonalou čistotu sentó. Už se těšíš, jak se po tréninku naložíš do lázně?