Teniska Air Max 1 „Kiss of Death“ je výsledkem první spolupráce mezi Nike a CLOT. Návrháři z obou stran se inspirovali čínskou akupunkturou, velmi důležitým kulturním symbolem, a promítli ji do siluety Air Max 1. Nepřehlédnutelná špička je vyrobena z průhledného plastu, takže je krásně vidět vnitřek a tlakové body na chodidlech. Kromě toho jsou přes průhlednou podrážku vidět obrázky páru lidských nohou. Pro tyhle dvě značky je „Kiss of Death“ z roku 2006 začátek výletů do čínské tradiční kultury.