250,00 €

Když designér John Elliott přemýšlel o tom, jak by asi mohl vypadat nový model LeBron x John Elliott Icon, představil si při tom LeBrona, jak přichází na palubovku. Elliott chtěl Jamesovi nabídnout botu, ve které by se při procházení tunelem do haly, kde na něj upínají pohledy tisíce diváků, cítil nepřekonatelný. Nešlo mu ale jen o LeBronovo sebevědomí, důležité pro něj bylo i bezkonkurenční pohodlí. Proto dal dohromady jednotku Air po celé délce, kterou známe z modelu LeBron 8, a jedinečný průsvitný svršek s vyšívanými motivy z palubovky.

Nový model LeBron x John Elliott Icon se vrací v jednoduchém bílém a krémovém provedení.