169,99 €

Nike spojuje síly se značkami sacai a CLOT a vytváří trojitou spolupráci, díky které se model LDWaffle, kreativní kombinace boty LDV a Waffle Racer, posouvá zas o kousek dál. Hybridní kreace Chitose Abeové dostala dávku legendární streetové inspirace značky CLOT a vznikl tak poloprůsvitný svršek s barevnými kombinacemi, které odkazují na umění reflexologie – charakteristický designový prvek značky CLOT.

Tenhle kousek se inspiroval modelem Air Max 1 vytvořeným ve spolupráci se značkou CLOT v roce 2006. Swoosh z hadí kůže překrývá reflexní loga Swoosh a vytváří exotický zdvojený look. Celé to doplňuje speciální logo Nike x sacai x CLOT na patě, podšívce a na štítku jazyka. Dostaň se do středu tohoto nového designového přístupu, který se už dřív odlišoval od všeho ostatního.

Skladová položka (SKU): DH1347-100